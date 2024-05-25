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Violência

Fal Silva, guitarrista da Afrocidade, morre aos 32 anos após ser espancado

A banda lamentou a morte do guitarrista. "Sentiremos muito sua falta", diz publicação nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 12:32

Fal Silva era guitarrista da banda Afrocidade
Fal Silva era guitarrista da banda Afrocidade Crédito: Reprodução/Instagram
Flávio de Oliveira Silva, conhecido como Fal Silva, guitarrista da banda baiana Afrocidade, morreu aos 32 anos, vítima de espancamento.
Segundo a Polícia Civil, Flávio de Oliveira da Silva foi espancado na noite de sexta-feira (24), no bairro Novo Horizonte, em Camaçari (BA).
O crime vai ser investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). "As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas", afirma a organização em nota.
A banda lamentou a morte do guitarrista. "Sentiremos muito sua falta", diz publicação no Instagram.

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