Fal Silva, guitarrista da Afrocidade, morre aos 32 anos após ser espancado

Flávio de Oliveira Silva, conhecido como Fal Silva, guitarrista da banda baiana Afrocidade, morreu aos 32 anos, vítima de espancamento.
Segundo a Polícia Civil, Flávio de Oliveira da Silva foi espancado na noite de sexta-feira (24), no bairro Novo Horizonte, em Camaçari (BA).
O crime vai ser investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). "As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas", afirma a organização em nota.
A banda lamentou a morte do guitarrista. "Sentiremos muito sua falta", diz publicação no Instagram.