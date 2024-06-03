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Luto

Morre Tonny Brasil, pai do tecnobrega que compôs para a banda Calypso, aos 57 anos

Músico é autor de canções como 'Fórmula Mágica' e 'Não Faz Sentido' e foi gravado por artistas como Marília Mendonça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 17:29

O músico Tonny Brasil
O músico Tonny Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@tonnybrasilcompositor
O músico Tonny Brasil, um dos pais do tecnobrega, morreu aos 57 anos neste domingo. A causa da morte não foi divulgada, mas o músico sofreu um Acidente Vascular Cerebral em abril deste ano.
Tonny era conhecido por músicas como "Oração" e "Doce Mel", que influenciaram músicos Pará a fora. Foi o autor por trás de alguns dos sucessos da banda Calypso, como "Fórmula Mágica" e "Não Faz Sentido". Canções suas foram gravadas ainda por músicos como Reginaldo Rossi e Marília Mendonça.
A cantora Gaby Amarantos se espediu do amigo em suas redes sociais. "Perdemos o pai do tecnobrega, Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas", escreveu.
"Tonny sempre será um visionário da periferia que com poucos recursos ajudou muitos artistas a terem uma carreira! Obrigada, mestre, voe em paz!"
O velório de Tonny Brasil aconteceu nesta manhã, às 9h, na Funerária Max Domini, no bairro Guamá, em Belém.

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