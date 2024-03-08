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Morre Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', aos 68 anos

De acordo com comunicado no perfil oficial de Dragon Ball sobre a morte de Toriyama, ele "tinha várias obras em andamento"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2024 às 09:53

Morre Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', aos 68 anos
Morre Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', aos 68 anos Crédito: Kyodo/REUTERS/Folhapress
O criador dos populares mangás e desenhos animados "Dragon Ball", Akira Toriyama, morreu aos 68 anos no dia 1º de março.
Toriyama morreu em decorrência de um hematoma subdural. A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X, antigo Twitter, o artista japonês faleceu de complicações causadas por um hematoma subdural, que é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio.
"Ainda tinha muito a conquistar". De acordo com o comunicado, Toriyama "tinha várias obras em andamento". Ele conquistou uma carreira de mais de 45 anos como autor de "Dragon Ball" e "Dr. Slump", além de ter atuado no design de personagens e arte para outras franquias como Dragon Quest , Chrono Trigger, Blue Dragon e mais.
Despedida discreta. O velório ocorreu de maneira reservada para a família. Akira Toriyama nasceu em Nagoya, no Japão, em 5 de abril de 1955. Ele deixa um filho, Sasuke, e a esposa, Nachi Mikami.
"Estou sobrecarregado pela tristeza". Eiichiro Oda, criador da franquia de mangá japonesa, "One Piece", afirmou em comunicado que Toriyama faleceu "muito cedo" e que deixou "um padrão muito alto".
"Ele era o deus da salvação e o deus do mangá". Masashi Kishimoto, autor da obra de "Naruto", lamentou a morte de Akira Toriyama, quem considerava como "professor" e "guia".
Sua editora Shueisha disse em comunicado que estavam "profundamente entristecidos com a notícia repentina de sua morte".

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