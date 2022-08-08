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Luto

Missa de sétimo dia de Jô Soares será na quinta (11), no Colégio Sion, em SP

Cerimônia está sendo organizada pela Academia Paulista de Letras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:42

Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta
Jô Soares faleceu na madrugada da última sexta-feira (5) Crédito: Divulgação
A missa de sétimo dia do apresentador Jô Soares, morto na última sexta-feira (5) aos 84 anos, será realizada na próxima quinta-feira (11), às 19h, na capela do Colégio Sion, em São Paulo, localizada em frente ao apartamento onde ele morou por 30 anos, no bairro de Higienópolis.
A cerimônia está sendo organizada pela APL (Academia Paulista de Letras).
Jô Soares morreu na madrugada de sexta-feira, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi informada.
Restrito a familiares e amigos, o velório ocorreu no bairro paulistano da Bela Vista e teve a presença de figuras como Matinas Suzuki Júnior, biógrafo de Jô, além de Mika Lins, Zélia Duncan, Ivo Hollanda, Serginho Groisman, Tiago Leifert e Juca de Oliveira.
O corpo foi cremado em Mauá, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo, sem cerimônia de sepultamento. A ex-mulher do apresentador Flávia Pedras Soares conduziu o processo sozinha.
Jô nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e era filho único de uma família rica que perdeu a fortuna. Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava seis línguas e abandonou o plano de ser diplomata para se dedicar à vida artística.
Interpretou dezenas de personagens, criou bordões e apresentou o mais conhecido programa de entrevistas da TV brasileira. Foi ator de teatro, cinema e televisão, além de dramaturgo, roteirista, diretor e escritor.

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