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Michelle Loreto dá à luz 1ª filha e faz relato: 'Achei que não iria aguentar'

Apresentadora contou que Aurora nasceu em um parto normal por indução na madrugada do sábado, 7, e ‘super saudável’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:03

Michelle Loreto
Michelle Loreto Crédito: Reprodução/Instagram
Michelle Loreto deu à luz na madrugada deste sábado, 7, Aurora, sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com o diretor da Globo Alexandre Mattoso.
Mamãe de primeira viagem, a jornalista relatou em suas redes sociais como foi a experiência do parto que, ela descreveu como "o 'rolê' mais louco" de sua vida.
"Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguimos controlar", conta.
Michelle relata que a solução, após monitorar e se certificar de que o bebê e ela estavam em segurança, foi então fazer um parto por indução. E na metade do tempo previsto, Aurora chegou ao mundo. "Foi tudo muito rápido. Aurora veio ao mundo com 37 semanas e 6 dias, super saudável", diz.
Apesar da rapidez, a apresentadora dividiu que a experiência foi muito dolorosa para ela. "Nunca senti tanta dor. Achei que não iria aguentar. Chorei. De medo, emoção e frustração porque já estava quase desistindo. Sim, eu enlouqueci durante o trabalho de parto", conta.
Por fim, a jornalista aproveitou a oportunidade para ressaltar como foi importante receber apoio durante esse momento.
"Não conseguiria ter feito tudo sozinha, obviamente. O apoio, principalmente emocional, que recebi ali na hora, foi decisivo para o resultado final. Ainda não sei dizer o que essa experiência mudou dentro de mim. Mas, com certeza, alguma coisa mudou", finaliza.

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