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Celebridades

Marisa Monte recebe título de doutora honoris causa da USP

Artista recebeu honraria da USP em cerimônia na segunda (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 08:55

A cantora Marisa Monte recebe o título de doutora honoris causa da USP
A cantora Marisa Monte recebe o título de doutora honoris causa da USP Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Marisa Monte, 56, recebeu nesta segunda-feira (24) o título de doutora honoris causa pela Universidade de São Paulo (USP). A proposta do título foi realizada pela Faculdade de Educação (FE-USP) e destacou a qualidade do trabalho artístico, além de "sua atuação como defensora das artes, da democracia e da educação" e também o envolvimento com a comunidade
A cantora é embaixadora do programa USP Diversa, que arrecada recursos e oferece bolsas de estudo para estudantes em situação socioeconômica vulnerável. Ela também criou o Espaço Imaginário Marisa Monte, espaço do Instituto do Coração (Incor) onde os pacientes podem encontrar conforto emocional por meio da doação de instrumentos musicais, livros e outros materiais.
Marisa se tornou a 123ª pessoa a receber o título pela USP e a terceira mulher. Antes dela, também foram nomeadas: a zoóloga alemã radicada no Brasil Eveline Du Bois Reymond Marcus, e a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei de proteção contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, há 18 anos.
No sábado (22), a cantora se apresentou no evento que celebrou os 90 anos da Universidade e defendeu mais cotas para estudantes. "É uma honra participar de um projeto da USP para colocar mais alunos cotistas na universidade". Marisa cantou ao lado da orquestra sinfônica da USP, a OSUSP, e do cantor Arnaldo Antunes.

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