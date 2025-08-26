Visitação

Marinha abre visitação gratuita de navio-veleiro em Vitória

Conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Cisne Branco é considerado o navio mais emblemático da Marinha

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15:01

O Navio-Veleiro “Cisne Branco” (U20) Crédito: Comunicação CPES

O Navio-Veleiro “Cisne Branco” (U20), um dos maiores símbolos da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública no Porto de Vitória (VPorts), no neste sábado (30). A experiência, que será gratuita, permitirá que o público conheça de perto a embarcação entre 10h e 17h, com entrada pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.

Conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Cisne Branco é considerado o navio mais emblemático da Marinha, reconhecido por sua elegância, relevância histórica e representatividade internacional. Sua missão é representar o Brasil em eventos navais no país e no exterior, além de contribuir para a formação de jovens marinheiros e difundir a mentalidade marítima junto à sociedade.

Atualmente, a embarcação está sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini e conta com uma tripulação de 87 militares. O navio segue em viagem pelo Nordeste e, em setembro, participará da 36ª Regata Internacional Recife - Fernando de Noronha.

Durante a visita, os visitantes poderão conhecer a área externa do navio e aprender mais sobre a rotina a bordo, o dia a dia da tripulação e as missões diplomáticas desempenhadas pela embarcação. Por motivos de segurança e conforto, a Marinha recomenda o uso de calçados fechados e sem salto.

O atual Cisne Branco é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã (Holanda), e incorporado oficialmente à Armada em 9 de março de 2000, em Lisboa — simbolicamente 500 anos após a partida de Pedro Álvares Cabral rumo ao Brasil.

Em 2025, o navio celebra seu jubileu de prata, completando 25 anos de serviço. Como parte das comemorações, está realizando visitas a diversos portos brasileiros, reforçando sua missão de aproximação com a sociedade e valorização da cultura marítima nacional.

Informações

Navio-Veleiro “Cisne Branco” – Visitação Pública

Local: Porto de Vitória (VPorts), no Centro de Vitória

Porto de Vitória (VPorts), no Centro de Vitória Entrada: Portão em frente ao Palácio Anchieta

Portão em frente ao Palácio Anchieta Data: Sábado (30)

Sábado (30) Horário: 10h às 17h

10h às 17h Entrada gratuita

