Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, morre aos 80 anos

Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja por motivo de saúde. Crédito: Instagram/@fcasgalvao

A cantora Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 80 anos, em São Paulo. A causa da morte da artista não foi revelada. O velório e o sepultamento de Marilene serão realizados na quinta-feira, 25, em Paraguaçu Paulista, segundo o fã-clube oficial da dupla. Entre os principais sucessos das pioneiras do sertanejo feminino estão os clássicos Beijinho Doce e Carinha de Anjo.

"É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão", informou a nota.

"Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso."

Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja, com o maior tempo em atividade no País: 74 anos. Na ocasião, Mary, 83, contou que Marilene sofria de Alzheimer, chegando esquecer as letras das músicas. As irmãs eram embaixadora da Associação Brasileira do Alzheimer e se apresentavam em hospitais e casas de recuperações para pessoas que lidam com a doença, antes do quadro dela se agravar.