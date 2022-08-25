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Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, morre aos 80 anos

O velório e o sepultamento da cantora serão realizados na próxima quinta, em Paraguaçu Paulista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:26

Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja por motivo de saúde.
Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja por motivo de saúde. Crédito: Instagram/@fcasgalvao
A cantora Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 80 anos, em São Paulo. A causa da morte da artista não foi revelada. O velório e o sepultamento de Marilene serão realizados na quinta-feira, 25, em Paraguaçu Paulista, segundo o fã-clube oficial da dupla. Entre os principais sucessos das pioneiras do sertanejo feminino estão os clássicos Beijinho Doce e Carinha de Anjo.
"É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão", informou a nota.
"Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso."
Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja, com o maior tempo em atividade no País: 74 anos. Na ocasião, Mary, 83, contou que Marilene sofria de Alzheimer, chegando esquecer as letras das músicas. As irmãs eram embaixadora da Associação Brasileira do Alzheimer e se apresentavam em hospitais e casas de recuperações para pessoas que lidam com a doença, antes do quadro dela se agravar.
Com o apoio do pai, um alfaiate amante da música, a dupla começou cantando tangos e serestas com sete e cinco anos, respectivamente, em programas de rádio da região de Paraguaçu Paulista.

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