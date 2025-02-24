Internacional

Mariah Carey fará show em Belém do Pará

Evento não será aberto ao público, mas terá trasmissão na televisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 12:00

Mariah Carey fará show em Belém do Pará
Mariah Carey fará show em Belém do Pará Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Mariah Carey fará mais um show no Brasil além do já marcado para o The Town. A nova apresentação será em Belém, no Pará, mas não será aberta ao público. A informação foi divulgada em uma entrevista da cantora ao Fantástico neste domingo, 23.
A ideia é que ela se apresente num palco em formato de vitória régia flutuando sobre balsas no rio Guamá. "Estou animada, mas um pouco assustada. Porque... Não sei, vou estar no meio do rio, e não sei o que vai aparecer. É um pouco aterrorizante", disse Mariah Carey.
Ela cantará no festival Amazônia Para Sempre, que é organizado pela mesma empresa que o Rock In Rio e o The Town. Dona Odete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, todas artistas paraenses, se apresentarão antes da artista internacional. Segundo o governador Helder Barbalho (PMDB-PA), Ivete Sangalo também deve cantar.
Segundo o Fantástico, o show não será aberto ao público, mas deve contar com transmissão ao vivo feita pelo canal Multishow. O site da organização, porém, fala sobre o festival como "um grande encontro gratuito e aberto ao público" em Belém. O Estadão buscou contato com a produção, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

