Marcelo Falcão e Cidade Negra se encontram em Guarapari neste sábado (17)

Show duplo marca o reencontro de Falcão com o público e a estreia nacional da turnê “De Agora em Diante”, do Cidade Negra

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:00

Marcelo Falcão e Cidade Negra se encontram em Guarapari neste sábado Crédito: Renato Pagliacci | Globo/Divulgação

O verão capixaba também tem ritmo de reggae e rock, poesia e boas vibrações. Neste sábado (17), o Multiplace Mais recebe dois grandes nomes da música brasileira em uma noite histórica: Marcelo Falcão retorna aos palcos após uma pausa nos shows, e o Cidade Negra estreia nacionalmente a turnê "De Agora em Diante", em um encontro que promete emocionar o público.

REENCONTRO

Após um período longe dos palcos, Marcelo Falcão escolhe o verão capixaba para marcar sua volta aos shows em Guarapari, como cenário desse novo momento. Ícone da música brasileira e ex-vocalista do O Rappa, Falcão é um dos artistas mais carismáticos e queridos do país, com mais de 25 anos de carreira.

DE AGORA EM DIANTE

Na mesma noite, o palco do Multiplace Mais será o ponto de partida da nova turnê nacional do Cidade Negra. Com mais de três décadas de história, o grupo formado por Toni Garrido e Bino Farias lança “De Agora em Diante”, um espetáculo que une presente e futuro em um manifesto de renovação e resistência.

A nova turnê celebra o legado do reggae brasileiro e presta homenagem ao emblemático álbum “Sobre Todas as Forças”, que completa 30 anos. No repertório, músicas inéditas e releituras de clássicos que atravessaram gerações — como “A Estrada”, “Girassol”, “Onde Você Mora?” e “Firmamento".

SERVIÇO

Atrações: Cidade Negra e Marcello Falcão



Cidade Negra e Marcello Falcão Ingressos: a partir de R$ 120, pelo site Brasil Ticket

a partir de R$ 120, pelo site Brasil Ticket Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Local: Multiplace Mais



Multiplace Mais Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110, Meaípe, Guarapar

