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Música

Manu Gavassi faz homenagem a Rita Lee em novo projeto Acústico MTV

O show Acústico MTV: Manu Gavassi Canta o Fruto Proibido estava programado para ser gravado nesta terça, 1°. A MTV não revelou quando as filmagens irão ao ar.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 09:03

Manu Gavassi em divulgação de seu Acústico MTV
Manu Gavassi em divulgação de seu Acústico MTV Crédito: Paramount/MTV
A cantora Manu Gavassi vai gravar um novo projeto Acústico MTV, em que homenageia Rita Lee. O show Acústico MTV: Manu Gavassi Canta o Fruto Proibido estava programado para ser gravado nesta terça, 1.º, em São Paulo. O show entrará como uma produção original do Paramount+, em parceria com a F/Simas. A MTV não revelou quando as filmagens irão ao ar.
"Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para O Fruto Proibido, eu não fazia ideia do quão divertido seria fazer esse Acústico MTV. Todo o processo, desde o cenário até a escolha da banda - formada somente por mulheres -, e os ensaios, foi tudo meio mágico. É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos) e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida, não por acaso. Esse é um projeto definitivamente especial pra mim", declarou, em nota enviada pela a assessoria de imprensa, Manu Gavassi, de 29 anos - Rita Lee tinha 27 quando gravou o disco.
A MTV produziu mais de 100 gravações do especial Acústico em todo o mundo desde 1989. No Brasil, Titãs, Cássia Eller, Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí e Marcelo D2 foram alguns dos nomes que participaram do projeto - o primeiro oficial a ir ao ar foi o do Barão Vermelho, em 1991.
As produções internacionais mais recentes incluem criações de BTS, Miley Cyrus e Liam Gallagher. Na América Latina, a lista contempla ainda: Acústico MTV Tiago Iorc, Bosé: MTV Unplugged, entre outros.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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