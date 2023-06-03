MAES, Galeria Homero Massena e CEU abrem novas exposições no ES; confira

"Descarrilho" está em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), Centro de Vitória, até 13 de agosto Crédito: Tayson Felix

O circuito de exposições no Espírito Santo continua movimentado. Três novas mostras foram abertas nos últimos dias em espaços importantes. "HZ", antenado, traz detalhes delas para você curtir e conhecer um pouco mais da cena cultural capixaba.

Vamos começar com a coletânea "E Eu, Mulher Preta?", idealizada pela produtora cultural Marilene Pereira, que fica em cartaz até 12 de agosto na Galeria Homero Massena, em Vitória.

A mostra fotográfica surgiu do questionamento da invisibilidade das mulheres pretas e tem como foco ressignificar suas identidades por meio de fotografias artísticas. "A ideia se materializou após minha imersão na literatura feminista negra, com ênfase na interseccionalidade. O livro de Bell Hooks, intitulado 'E Eu Não Sou Uma Mulher?' e o discurso de Sojourner Truth serviram de inspiração para o nome da exposição", afirma a também mestra em Educação, Marilene Pereira.

Para a exposição, foram fotografadas dez mulheres negras de Vitória, Ibiraçu e Alegre. Através dos registros dessas mulheres inspiradoras, as fotógrafas Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo trazem para o debate o empoderamento coletivo como estratégia de resistência. Em foco, questões como violência contra a mulher negra; padrões de beleza impostos pela sociedade eurocêntrica; afetos; autoconhecimento, e práticas e tradições religiosas de matriz africana.

As obras, que exalam movimento e força, trazem as diferentes facetas das mulheres pretas. Muitas dão destaque para as cores vibrantes e outras se traduzem no preto e branco. Ao todo, são 20 fotografias que compõem a exposição. A curadoria foi de Marilene Pereira e da fotógrafa Thais Gobbo.

EXPERIÊNCIA

Desdobramento de uma residência de mesmo nome, realizada entre o final de 2022 e início de 2023, a exposição "Descarrilho" está aberta para visitação até 13 de agosto, no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória.

No período em que foi realizada a residência, os artistas Alessa Felix, Filipe Borba, Jaíne Muniz, Jessica Maria, Jéssica Sampaio, Maria Menezes, Thiago Sobreiro e Yurie Yaginuma, com curadoria de Clara Pignaton, propuseram-se a pesquisar o trajeto entre Cariacica (ES) e Itabira (MG) pela linha férrea, o rio que corre ao seu lado e o sentido posto nas palavras encontradas nesse caminho.

Cada artista foi convidado a desenvolver um trabalho a partir das questões que a residência suscitou em sua linguagem habitual de trabalho - variando entre arte sonora, videoarte, instalação, escultura, gravura, pintura e escrita -, como reflexo das experiências pessoais dos artistas com os temas e do que surge coletivamente e em trânsito.

O projeto foi idealizado por Thiago Sobreiro e Maria Menezes, produzido por Marcela Mattos, Sapeba Produções e Lume Ateliê, com projeto expográfico de Elvys Chaves e design de Carlo Schiavini.

EM ANCHIETA

Com traços que revisitam formas da cultura popular, remetendo a uma tradição nativa na arte de construir casas do Norte do Estado, com fortes raízes indígenas e elementos da cultura quilombola, Renato Filho assina a exposição "Poesia em Preto e Branco", em cartaz no CEU das Artes, em Anchieta.

A mostra reúne 20 telas em grafite cuja temática gira em torno da "Nova Itaúnas", registrando em lápis e papel os modos como a "nova" vila de Conceição da Barra se reconstruiu após a antiga ser coberta pelas dunas.

As obras remetem à formação de uma nova vila em um conceito fundado no acabamento mais rústico, por meio do qual Renato Filho conduz o espectador a uma estética alternativa ao modelo hegemônico da arte ocidental.

Renato Filho está expondo "Poesia em Preto e Branco" no CEU das Artes, em Anchieta Crédito: Secult/ES

A admiração do artista pela arquitetura uniu-se à sua experiência e paixão pelas artes plásticas. "A arquitetura é uma das áreas que mais gosto. Remete a minha infância, traz uma memória afetiva de quanto era menino, e meu pai e meu tio trabalhavam em construções no Norte do Estado. Passei a gostar e a ajudá-los nas atividades", conta Renato Filho, destacando que a técnica usada nas obras - o desenho usando lápis e papel - também remete a sua infância e juventude e ao seu início no mundo das artes.

Como a exposição será realizada no período em que acontece a caminhada dos Passos de Anchieta, os andarilhos (e demais interessados) também terão oportunidade de conferir "Poesia em Preto e Branco" em 11 de junho no Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (Av. Beira Mar, 169/88, Guanabara, Anchieta), que fica na rota da caminhada. Posteriormente, em datas ainda a serem definidas, a mostra será instalada em Muqui e, por fim, em Itaúnas, local de inspiração do artista para a criação das obras.

Artista plástico, cenógrafo e ilustrador, Renato Filho tem uma carreira de mais de 30 anos na arte e na cultura popular. Entre outras obras, é criador dos bonecos gigantes de Itaúnas, que encantam o carnaval, e do mural do Ticumbi, que registra a cultura popular do Norte do Espírito Santo.

SERVIÇO