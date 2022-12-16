MAES comemora 24 anos com um projeto que mistura arte e música

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

Atualização A assessoria da Secult-ES informou que a cantora Eloá Puri teve que cancelar sua participação no evento. O texto foi atualizado.

O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) está em festa. Celebrando seus 24 anos de existência, o espaço apresenta o projeto musical +TONS, marcado para este sábado (17), às 16h, com entrada gratuita. Com uma apresentação intimista, os primeiros artistas convidados seriam a cantora Eloá Puri e o duo Ogó. Porém, a cantora precisou cancelar sua participação, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), e o duo segue como atração principal.

O evento é aberto ao público e acontecerá na biblioteca do MAES, no Centro de Vitória, com transmissão ao vivo pela TV Educativa (TVE) e pelo canal da Secretaria da Cultura (Secult) no YouTube. A ideia do projeto é possibilitar uma leitura associada entre as artes visuais em interlocução com outras manifestações artísticas, como a cena musical produzida no Estado.

De acordo com a Secult-ES, a ideia é que o evento se repita outras vezes no museu com novos convidados. As novas datas ainda não foram definidas pela pasta.

Nesta primeira edição, o MAES apresenta duas exposições, que poderão ser visitadas durante o evento, do acervo “Imagem e Palavra” e “Sete Caminhos”, de Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos, contemplados pelo Edital 020/2020, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secult.

Vitor Martins, Gessé Paixão e Douglas Bonella do projeto "OGÓ" Crédito: Douglas Bonella

As exposições reorganizam narrativas em tons de manifestação e que, por vezes, não estavam no centro da visibilidade do campo da arte. As mostras ainda reforçam outras posturas e visualidades que permitem expandir os entendimentos sobre a cultura e como nos relacionamos com as diversidades.

Os convidados do +TONS oferecem, em consonância com as exibições do MAES, experiências musicais caracterizadas por sonoridades que trazem referências dos elementos da natureza, da poesia, da cultura e dos saberes indígenas e afro-diaspóricas.

24 ANOS DE MAES

O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) foi fundado em 18 de dezembro de 1998. O espaço museológico é voltado para a produção de artes visuais, estreitando a relação com artistas e agentes culturais do país. Como museu, está alicerçado nos pilares de pesquisa, documentação e preservação, além de se projetar no campo da arte contemporânea, de experimentações das artes visuais em diversas linguagens e discursividades.

Nesse sentido, o Museu de Arte do Espírito Santo reforça o compromisso com as demandas recentes da arte contemporânea, propondo atividades, programas educativos e curadorias que sinalizem esse trabalho rumo à concretização do projeto de atualização do posicionamento do museu sobre as narrativas contra-hegemônicas.

Para alcançar esse objetivo, a instituição tem se empenhado na promoção de artistas e nas propostas culturais que também coloquem no centro do diálogo questões relacionadas a essas narrativas.