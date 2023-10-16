Madonna de volta aos palcos: como a crítica estrangeira avalia a estreia da turnê 'Celebration'

Madonna revisita sua icônica carreira na turnê 'Celebration' Crédito: Reuters/Folhapress

Madonna retornou aos palcos neste sábado, 14, na O2 Arena em Londres, marcando a estreia da turnê Celebration. Originalmente programada para começar em 15 de julho, a turnê foi adiada após a artista enfrentar uma grave infecção bacteriana que a levou a uma internação na UTI.

Durante sua performance, Madonna não hesitou em abordar os desafios recentes, declarando: "Foi um ano louco. Não achei que fosse conseguir e nem os meus médicos." Após o discurso, a estrela cantou I Will Survive de Gloria Gaynor. Ao interpretar o trecho "Você pensou que eu só me deitaria e morreria", voltou-se à plateia e perguntou: "Vocês pensaram?"

MADONNA is BACK and I WILL SURVIVE ❤️❤️❤️👍👍👏 pic.twitter.com/ndUpY0aGXd — stromboni pascal (@stromboni2a) October 15, 2023

Além de revisitar sua icônica carreira musical, a Rainha do Pop também usou o palco como plataforma para abordar questões globais, fazendo um apelo apaixonado pela paz entre Israel e Palestina. "Parte meu coração ver crianças sofrendo, adolescentes sofrendo, idosos sofrendo - tudo isso é de partir o coração", disse.O Estadão acompanhou a repercussão do show em notícias de sites estrangeiros, confira abaixo a avaliação dos críticos.

Billboard: A Celebração da Rainha do Pop

Madonna, sempre franca e direta, trouxe uma mistura de seriedade e celebração para sua turnê. A noite não foi apenas uma festa, mas uma vitória exuberante para uma mulher que chegou a Nova York com apenas US$35 e se transformou na maior diva pop que o mundo já viu.

A performance contou com a presença de Bob the Drag Queen, que serviu como mestre de cerimônias, vestido à imagem de Madonna como Maria Antonieta, relembrando a icônica performance de Vogue de 1990 no VMAs.

Bob did an INCREDIBLE job opening the show, couldn’t be happier for them 👏🏼😍 #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/x7qnZfGUV4 — Adam (@adamkanzen) October 15, 2023

A presença da família foi um dos pontos altos da noite, com os filhos de Madonna desempenhando papéis especiais durante a apresentação. Mercy James, uma das filhas da artista, demonstrou seu talento musical ao sentar-se ao piano e tocar Bad Girl, uma canção que Madonna não apresentava ao vivo há três décadas. A habilidade de Mercy ao instrumento foi um momento de destaque, evidenciando que o dom musical é uma característica da família.

More of @Madonna doing one of my all time favourites last night #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/tQ4lWwI7EH — Cristo (@cristo_radio) October 15, 2023

Em outro momento, durante a performance de Vogue, Lourdes, outra filha de Madonna, juntou-se a ela como jurada, avaliando os dançarinos que desfilavam no palco. A celebração familiar não parou por aí: Esther, também filha de Madonna, deslumbrou o público ao 'voguear' com maestria. Além disso, David Banda, filho de Madonna, mostrou sua conexão com a música ao acompanhar a mãe na guitarra durante a canção Mother and Father, compartilhando até mesmo alguns passos de dança com ela.

BBC: Uma Noite de Emoção e Memória

Madonna, em sua apresentação, trouxe uma combinação de emoção e nostalgia, abordando questões sociais e pessoais. Ela expressou sua dor ao testemunhar o sofrimento de crianças, adolescentes e idosos, especialmente aqueles afetados pela AIDS. Uma versão emocional de Live To Tell foi tocada contra um pano de fundo dos amigos que Madonna perdeu para a AIDS, incluindo personalidades como Martin Burgoyne, Alvin Ailey e Freddie Mercury.

Madonna’s Celebration Tour version of Live to Tell dedicated to lives lost lives to AIDS, including her best friend Martin Burgoyne pictured behind her here, was beautiful and incredibly moving. pic.twitter.com/vKr4ibon9H — Nick Levine (@mrnicklevine) October 15, 2023

O show foi uma celebração da carreira de Madonna, com 47 hits tocados, 17 trajes de arquivo recriados e uma impressionante produção que incluiu mais de 600 luzes e 80 toneladas de equipamento.

Variety: Uma Jornada Através da Vida e Carreira de MadonnaA turnê Celebration de Madonna é mais do que apenas um show; é uma narrativa da vida da artista contada através da música e da dança. Ela relembrou seus dias iniciais em Nova York, onde enfrentou adversidades e desafios, mas nunca desistiu.

Mesmo após uma recente estadia na UTI devido a uma infecção bacteriana grave, Madonna não se deixou abater e voltou ao palco com a mesma energia e paixão. A apresentação também contou com a participação de alguns de seus ex-maridos, além de tributos a Sinead O'Connor e Michael Jackson.

Eu ainda não havia visto esta homenagem que a Madonna fez para o Michael Jackson no show, as palavras ao fundo "Nunca poderei dizer Adeus", Michael Jackson faz muita falta em um mundo repleto de violência e ódio no qual vivemos, e a Madonna é gigante demais. pic.twitter.com/trCepROBAu — Luan chrispim (@Luanchrispim7) October 15, 2023

New York Times: A Reinvenção de Madonna na Turnê Celebration

A turnê Celebration de Madonna foi mais do que apenas um show; foi uma celebração da carreira da artista e uma afirmação de sua relevância contínua no mundo da música. O New York Times destacou a capacidade de Madonna de se reinventar, mesmo após enfrentar desafios de saúde recentes. A atmosfera na O2 Arena foi descrita como uma viagem nostálgica, com fãs de todas as idades homenageando as diversas eras icônicas de Madonna.

O show foi uma mistura de nostalgia e atualidade, com Madonna revisitando seus maiores sucessos e refletindo sobre sua trajetória. Ela não apenas apresentou suas canções mais icônicas, mas também abordou questões pessoais e globais, incluindo sua recente hospitalização e o conflito entre Israel e Palestina. A inclusão de seus filhos no show adicionou um toque pessoal, reforçando a ideia de que, para Madonna, a família é fundamental.