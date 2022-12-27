"Lulapalooza": Janja divulga imagens dos palcos para shows na posse de Lula

Imagens de como serão os palcos dos shows na posse de Lula, em evento batizado pelos internautas de 'Lulapallooza' Crédito: Reprodução/Twitter/JanjaLula

Faltando apenas cinco dias para a posse de Luís Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da república, a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, divulgou imagens de como serão os dois palcos reservados para os shows, o chamado "Lulapalooza". Batizados de Gal Costa e Elza Soares, as estruturas vão receber grandes nomes da música brasileira em Brasília no próximo domingo (1º).

"E com vocês, Gal Costa e Elza Soares, assim serão os dois palcos que estão sendo montados em Brasília para o 'Festival do Futuro'. É uma alegria dividir isso pela primeira vez com vocês, porque o dia com que a gente sonhou finalmente está chegando e tudo vai ganhando forma", escreveu Janja no Twitter.

E com vocês, Gal Costa e Elza Soares, assim serão os dois palcos que estão sendo montados em Brasília para o Festival do Futuro. É uma alegria dividir isso pela primeira vez com vocês porque o dia com que a gente sonhou finalmente está chegando e tudo vai ganhando forma. pic.twitter.com/AveNWZvsQn — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 27, 2022

Ao todo, mais de 20 nomes já estão confirmados, entre eles, Chico César, Martinho da Vila, Maria Rita, Zélia Duncan, Odair José, Gaby Amarantos, Pabllo Vittar, Teresa Cristina, Valesca Popuzada e Juliano Maderada, cantor de forró e autor de "Tá na Hora do Jair, Já Ir Embora", hit da campanha eleitoral. Vale ressaltar que os artistas não cobraram cachê.

Segundo a organização, a expectativa é de que cerca de 250 mil pessoas passem pelo "Festival do Futuro", carinhosamente apelidado de "Lulapalooza" pelos internautas. Homenageando Gal Costa e Elza Soares, dois ícones da música brasileira que faleceram neste ano, os palcos do festival prometem levar muita animação, a partir das 18h30.

Além das apresentações, o público poderá acompanhar um desfile em carro aberto, no qual Lula percorrerá a pista em frente aos ministérios. Através de telões, quem for assistir de perto a posse do presidente eleito também irá conseguir ver os eventos protocolares, como o ato que oficializa a posse, no Congresso Nacional.

Imagens de como serão os palcos dos shows na posse de Lula, em evento batizado pelos internautas de 'Lulapallooza' Crédito: Reprodução/Twitter/JanjaLula

CAPIXABAS NA POSSE

Do Espírito Santo, vão sair grupos tanto da Região Metropolitana quanto do interior, a maioria no esquema "bate-volta". Eles embarcam no sábado (31), passam a virada do ano na estrada, e chegam em Brasília no domingo (1°), para um dia repleto de atividades.