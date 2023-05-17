Luíza Boê leva turnê "Terramar" ao Teatro da Ufes nesta quinta (18)

A cantora Luíza Boê Crédito: Julia Pavin

Luíza Boê, 31, finalmente poderá apresentar aos capixabas o show "Terramar". Interrompido por conta da pandemia da Covid-19, o espetáculo ganhou turnê e chega ao Espírito Santo após passar por São Paulo e Bahia. Marcado para quinta-feira (18), às 20h30, no Teatro da Ufes, em Vitória, "Terramar" terá entrada franca e participação especial do guitarrista paraense Manoel Cordeiro e da cantora carioca Tainá. Inclusive, o show será gravado e ficará disponível no YouTube.

"Nessa pandemia, perdi minha avó para Covid e esse meu show de Vitória é dedicado a ela. Então, vai ser muito lindo poder cantar na minha cidade, ter minha família na plateia e ao mesmo tempo, sentir que eu estou cantando as coisas que me constituem, porque eu cresci nessa cidade, né?", conta Luíza, que nasceu em Lajinha (MG), mas veio para a capital capixaba com 15 dias de vida.

O público pode esperar as quatro faixas que compõem o EP 'Terramar' (2019), com novos arranjos. "O repertório são as músicas de 'Terramar', canções 'Amanheci', algumas músicas do meu primeiro disco, além de algumas releituras. Então vai ter: 'Besa me mucho', com Manoel Cordeiro, vai ter 'Beiramar' que é uma música do Capinan com o Roberto Mendes que foi gravada pela Bethânia, e vai ter também a participação da Tainá. A gente vai cantar duas músicas dela, que são: 'Um Brilho' e 'Sou Todas'. E vai ser muito gostoso também, não vou ficar dando tantos spoilers", detalha.

Outro destaque na apresentação é o figurino exclusivo, assinado pela estilista capixaba Julia Pak (Forbes Under 30). "A Julia Pak é minha amiga de infância, a gente se conheceu fazendo sapateado juntas na Mônica Tenori, quando a gente tinha uns 8 anos de idade. Quando eu contei para ela da turnê, não só o figurino e as joias que eu usei para as fotos de divulgação são do ateliê dela, como também ela teve essa ideia de um figurino exclusivo para o show de 'Terramar', que é essa coisa que remete à rede, ao mar, com esse tom offwhite. A Julia é uma artista que eu admiro muito então, quando pensei no figurino de não poderia ter sido com outra pessoa", recorda a cantora.

Após o fim da turnê de "Terramar", Luíza segue com planos de se manter nos palcos com uma pegada mais intimista. "A minha ideia agora é continuar circulando, fazendo show, estou querendo fazer um show mais acústico e intimista, voz e violão. Em breve, quero também fazer esse show em Vitória", conta.

Claro, que novos singles também seguem nos planos. "Espero esse ano ainda lançar algum single, tenho muitas composições novas, mas por enquanto, acho que temos muita coisa ainda para divulgar da turnê", lembrando que terão vídeos com os convidados e a apresentação completa no seu canal no YouTube em breve. A turnê tem apoio Funcultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo (Secult-ES).

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