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Música

Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anunciam single para o Dia dos Namorados

A música 'Hotel Caro' é um R&B que aborda o fim de um relacionamento que foi bom
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 15:39

Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anunciam single
Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anunciam single Crédito: Reprodução/Folhapress
Mais uma novidade para mexer com os corações apaixonados vem aí. A cantora Luísa Sonza e o cantor Baco Exu do Blues anunciaram o lançamento do single Hotel Caro para domingo, 12 de junho, mais conhecido como o Dia dos Namorados.
A música é um R&B intenso e sensual que aborda os sentimentos e desejos durante o fim de um relacionamento que foi bom. A canção foi produzida por Dactes, JLZ e Marcelo Delamare.
Além de ser disponibilizada em todas as plataformas musicais às 21h de domingo, Hotel Caro chega acompanhada de um clipe dirigido por OG Cruz.

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