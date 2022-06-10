Demi Lovato lança o single 'Skin Of My Teeth'

Demi Lovato no clipe de Skin Of My Teeth Crédito: Reprodução/Youtube/DemiLovato

Demi Lovato lançou nesta sexta-feira, 10, o single Skin Of My Teeth, primeira amostra do seu próximo álbum Holy Fvck, que tem previsão de chegar às plataformas de streaming em 19 de agosto.

Com guitarra e bateria no instrumental, a música tem uma pegada de rock n’ roll e marca a volta da cantora para o pop punk, que é a combinação de elementos do punk rock com o pop.