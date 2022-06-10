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Demi Lovato lança o single 'Skin Of My Teeth'

O single é a primeira amostra do seu próximo álbum Holy Fvck, que tem previsão de chegar às plataformas de streaming em 19 de agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 13:35

Demi Lovato no clipe de
Demi Lovato no clipe de Skin Of My Teeth Crédito: Reprodução/Youtube/DemiLovato
Demi Lovato lançou nesta sexta-feira, 10, o single Skin Of My Teeth, primeira amostra do seu próximo álbum Holy Fvck, que tem previsão de chegar às plataformas de streaming em 19 de agosto.
Com guitarra e bateria no instrumental, a música tem uma pegada de rock n’ roll e marca a volta da cantora para o pop punk, que é a combinação de elementos do punk rock com o pop.
"Skin of my teeth" é uma expressão em inglês que pode ser traduzida para algo como "por um triz". Na letra, Demi fala sobre seus problemas com vícios e admite ter sobrevivido a uma overdose.

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