BTS lança coletânea 'Proof' com três músicas inéditas; ouça

Grupo BTS Crédito: Reuters/Folhapress

Nesta sexta-feira, 10, o grupo sul-coreano BTS lançou uma coletânea de músicas em comemoração aos nove anos de carreira. O álbum antológico Proof reúne sucessos do grupo sul-coreano ao longo desse tempo.

O projeto é dividido em três CDs e inclui três músicas inéditas: Run BTS, Yet To Come e For Youth.

Ao todo, são 48 canções, mas apenas 35 estão disponíveis nas plataformas de streaming - as outras 13 deverão ser disponibilizadas em breve pela produtora.

O trabalho chega meses antes da possível partida do grupo para o serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul. Contudo, existe a possibilidade de que eles sejam isentos do serviço, mas ainda não foi confirmada.

O single Yet To Come ganhou um videoclipe. Apenas o teaser da canção chegou a quebrar um recorde no YouTube, tornando-se a prévia de vídeo que chegou em 1 milhão de visualizações mais rapidamente. O tempo foi de 7 minutos.