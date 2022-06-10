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Música

BTS lança coletânea 'Proof' com três músicas inéditas; ouça

'Yet To Come', um dos novos lançamentos do grupo, ganhou um videoclipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 13:43

Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia
Grupo BTS  Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta sexta-feira, 10, o grupo sul-coreano BTS lançou uma coletânea de músicas em comemoração aos nove anos de carreira. O álbum antológico Proof reúne sucessos do grupo sul-coreano ao longo desse tempo.
O projeto é dividido em três CDs e inclui três músicas inéditas: Run BTS, Yet To Come e For Youth.
Ao todo, são 48 canções, mas apenas 35 estão disponíveis nas plataformas de streaming - as outras 13 deverão ser disponibilizadas em breve pela produtora.
O trabalho chega meses antes da possível partida do grupo para o serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul. Contudo, existe a possibilidade de que eles sejam isentos do serviço, mas ainda não foi confirmada.
O single Yet To Come ganhou um videoclipe. Apenas o teaser da canção chegou a quebrar um recorde no YouTube, tornando-se a prévia de vídeo que chegou em 1 milhão de visualizações mais rapidamente. O tempo foi de 7 minutos.
Já o clipe foi lançado à 1 hora da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira e, antes das 9 horas, já acumulava mais de 24 milhões de visualizações.

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