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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 16 de março de 2026

Durante a fase Minguante, a Lua costuma nascer mais tarde da noite e permanecer visível principalmente nas primeiras horas da manhã

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:56

A Lua está na fase Minguante desde o dia 11 de março Crédito: Imagem: wachirawut55 | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 16 de março, a Lua está em sua fase Minguante. Ela entrou nessa etapa do ciclo lunar no dia 11 de março, às 06h41, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A partir desse momento, a parte iluminada do disco lunar visível da Terra passa a diminuir gradualmente a cada noite, indicando que o satélite natural do planeta está se aproximando do final de seu ciclo mensal.

Essa fase continuará até o dia 18 de março, às 22h26, quando ocorrerá a Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo lunar. Durante esse período, quem observar o céu ao amanhecer poderá notar que a Lua aparece cada vez mais fina no horizonte, formando o tradicional desenho em formato de “C”, característico da fase Minguante.

Iluminação da Lua está diminuindo com o passar dos dias

A Lua Minguante é a fase que ocorre depois da Cheia e antes da Nova. Nesse estágio, a quantidade de luz solar refletida pela Lua e visível da Terra diminui progressivamente. Isso acontece porque o satélite continua sua órbita ao redor do planeta e a posição relativa entre Sol, Terra e Lua muda constantemente. Com essa movimentação, a porção iluminada que conseguimos observar vai ficando menor noite após noite.

Do ponto de vista científico, as fases da Lua são resultado da interação entre a iluminação solar e a posição orbital do satélite natural. A Lua leva aproximadamente 29,5 dias para completar um ciclo completo, conhecido como mês sinódico. Ao longo desse período, ela passa por quatro fases principais: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante, além de fases intermediárias.

A Lua Minguante costuma apresentar um aspecto mais discreto e delicado Crédito: Imagem: ScottyJ3785 | Shutterstock

Ela é vista principalmente ao amanhecer

Durante a fase Minguante, a Lua costuma nascer mais tarde da noite e permanecer visível principalmente nas primeiras horas da manhã, pouco antes do nascer do Sol. Esse comportamento ocorre porque, nessa etapa do ciclo, o satélite aparece cada vez mais próximo da direção do Sol no céu. Por isso, muitas vezes ela é vista ao amanhecer, com um brilho mais suave.

Outra curiosidade interessante é que a Lua Minguante costuma apresentar um aspecto mais discreto e delicado, já que apenas uma pequena parte de sua superfície está iluminada. Para os observadores do céu, esse período pode ser ideal para visualizar estrelas e outros objetos celestes, pois o brilho lunar mais fraco interfere menos na observação do espaço profundo.