Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/03/2026

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:56
A segunda-feira será marcada por reflexão emocional, libertação de bloqueios e mudanças importantes de direção. Algumas cartas do tarot pedem pausa e introspecção, enquanto outras apontam conquistas, recomeços e decisões que poderão transformar caminhos. De modo geral, o dia convidará a olhar para dentro antes de agir.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Frustrações ou lembranças do passado poderão surgir. A carta “5 de Copas” pede cuidado para não focar apenas no que deu errado. Isso porque haverá boas oportunidades no caminho.
A carta “4 de Espadas” indica descansar e recuperar as energias . Será necessário desacelerar para reorganizar pensamentos e emoções, assim como realizar uma pausa antes de tomar decisões importantes.
Segundo a carta “Pajem de Copas”, sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão a segunda-feira. Inclusive, mensagens ou gestos inesperados poderão trazer leveza e alegria.
Um novo ciclo marcará o seu dia. A carta “O Louco” indica coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho inédito. No processo, confie na sua intuição .
Sensação de bloqueio ou dúvidas poderão surgir, conforme a carta “8 de Espadas”. Nesse contexto, será preciso lembrar que algumas limitações estão mais ligadas à forma como você vê a situação do que à realidade em si. Logo, procure questionar os seus medos.
Reconhecimento e conquista marcarão a sua segunda-feira. De acordo com a carta “6 de Paus”, algo pelo qual você se dedicou poderá trazer resultados ou elogios. Aproveite o dia de valorização.
Conforme a carta “A Torre”, mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os seus planos. Apesar do impacto inicial, esse cenário trará a libertação de estruturas que não fazem mais sentido.
A carta “O Hierofante” sugere um dia de aprendizado e reflexão. Nesse cenário, conselhos importantes poderão surgir, ou você sentirá a necessidade de buscar orientação antes de agir.
A carta “9 de Paus” mostra que a persistência e a resistência serão necessárias nesta segunda-feira. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante. Logo, continue firme.
Planejamento e visão de futuro se destacarão nesta segunda-feira. A carta “2 de Paus” indica um dia importante para avaliar caminhos e considerar novas possibilidades antes de tomar decisões.
Segundo a carta “4 de Copas”, poderá surgir a sensação de insatisfação ou desinteresse. Será importante olhar ao redor com mais atenção, pois boas oportunidades possivelmente passarão despercebidas.
Equilíbrio e responsabilidade marcarão o seu dia, conforme a carta “A Justiça”. Nesse contexto, decisões importantes poderão surgir, exigindo clareza e honestidade consigo mesmo(a).
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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