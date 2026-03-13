Mercúrio retrógrado e sexta-feira 13: o que a astrologia diz sobre essa combinação

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:56
Conhecida por despertar superstições e curiosidade, a sexta-feira 13 costuma chamar a atenção de quem acredita em símbolos e coincidências. Neste ano, porém, a data ganha um elemento extra: ela acontece durante o período de Mercúrio retrógrado, fenômeno frequentemente associado, na astrologia, a falhas de comunicação e imprevistos. A coincidência levanta uma questão entre os mais curiosos: será que esse encontro pode favorecer mal-entendidos ou aumentar tensões no dia a dia?
Para especialistas, a resposta passa menos por azar e mais por atenção redobrada. Isso porque a sexta-feira 13 carrega um simbolismo ligado a transformações e encerramentos, enquanto o período de Mercúrio retrógrado costuma mexer justamente com comunicação, decisões e organização mental.
Segundo Sunna, do Astrocentro, a simbologia da sexta-feira 13 está muito mais ligada a transformações do que a presságios negativos. “Essa data vai mexer com aquele esgotamento interno que aparece quando insistimos em situações que já acabaram. O corpo e o coração já sacaram, mas a cabeça ainda não quer aceitar”, afirma.
No tarot, o número 13 é representado pelo Arcano da Morte, uma carta que costuma assustar, mas que, na verdade, simboliza transformação e finais necessários. “Encerrar ciclos não é fracasso, é maturidade emocional. Soltar o que já terminou é se cuidar”, diz a especialista.
Se a sexta-feira 13 já traz esse clima de encerramento, o Mercúrio retrógrado adiciona outro ingrediente: a revisão. O fenômeno começou em 26 de fevereiro e segue até 20 de março, período conhecido por afetar especialmente comunicação, tecnologia e organização mental. É quando surgem situações clássicas como mensagens mal interpretadas, e-mails enviados sem anexo ou decisões tomadas rápido demais.
Segundo Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, o problema costuma estar justamente na pressa. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, alerta.
Por isso, mais do que temer a combinação das duas energias , o ideal é encarar o momento como um pequeno ajuste de rota. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe”, acrescenta.
Além das pequenas confusões do dia a dia, o período também pode trazer reflexões mais profundas, como:
“Pode ser desconfortável, mas também libertador”, finaliza Déborah de Obá.
Por Ludmila Baldoni
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