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Lollapalooza

Lollapalooza anuncia Willow Smith como nova atração surpresa

Festival será realizado de 24 a 26 de março, no Autódromo de Interlagos, e terá nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 15:58

Willow Smith é atração surpresa do Lollapalooza
Willow Smith é atração surpresa do Lollapalooza Crédito: Instagram/@willowsmith
O perfil do Lollapalooza Brasil no Twitter anunciou na manhã desta quinta-feira, 17, que o evento terá mais uma atração surpresa: a cantora Willow Smith como atração no dia 26 de março A edição 2023 no país que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Nos três dias do evento de música, nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X estão na programação.
Willow é cantora e atriz, filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett, irmã de Jaden e Trey Smith. Ela tem 22 anos e aos 10 lançou seu primeiro single Whip My Hair. Em agosto desse ano ela lançou seu quinto álbum de estúdio, o Coping Mechanism.

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