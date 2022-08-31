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Música

Lollapalooza anuncia início de pré-venda dos ingressos para edição de 2023

Inicialmente os ingressos estarão disponíveis para clientes do Bradesco, entre os dias 16 e 20 de setembro; dia 21 será aberta para o público em geral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:27

Lollapalooza é pausado em razão de fortes chuvas
Lollapalooza 2022 Crédito: Instagram/@lollapaloozabr
O Lollapalooza Brasil anunciou pré-venda dos ingressos para a edição de 2023. O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira, 30, por meio das redes sociais do festival. Inicialmente, as vendas serão exclusivas para clientes do Bradesco, entre os dias 16 e 20 de setembro, diretamente no site do evento. As vendas para o público geral começam no dia 21 de setembro.
Pode comprar o ingresso em pré-venda do festival quem for cliente dos cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio. A compra acontece no site lollapaloozabr.com, e dá para dividir até 5x sem juros, com 15% de desconto. Também é possível garantir o ingresso na bilheteria oficial do festival, que fica localizada no Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411.
Estarão disponíveis neste período de pré-venda: Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento, e Lolla Lounge by Vivo (Pass), que dá acesso à área VIP do LollaBR nos três dias de evento.
O Lollapalooza Brasil 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos. O festival ainda não tem nenhuma atração confirmada.

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