Lollapalooza 2024: Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars e toca com Jared Leto

Jogador Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars Crédito: Reprodução/Twitter/@multishow

Marcelo, jogador do Fluminense e conhecido por suas passagens pela seleção brasileira, surpreendeu o público ao aparecer no palco do show do 30 Seconds To Mars neste sábado, 23, durante o 2º dia do festival Lollapalooza Brasil 2024, em São Paulo.

Ao lado do vocalista Jared Leto, ele trouxe baquetas e se arriscou na percussão com os rockeiros. "Vocês têm que prometer que vão ficar malucos hoje", disse, traduzindo fala do músico.