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Surpresa

Lollapalooza 2024: Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars e toca com Jared Leto

Ao lado do vocalista Jared Leto, jogador do Fluminense trouxe baquetas e se arriscou na percussão com os rockeiros; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2024 às 20:28

Lollapalooza 2024: Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars e toca com Jared Leto
Jogador Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars Crédito: Reprodução/Twitter/@multishow
Marcelo, jogador do Fluminense e conhecido por suas passagens pela seleção brasileira, surpreendeu o público ao aparecer no palco do show do 30 Seconds To Mars neste sábado, 23, durante o 2º dia do festival Lollapalooza Brasil 2024, em São Paulo.
Ao lado do vocalista Jared Leto, ele trouxe baquetas e se arriscou na percussão com os rockeiros. "Vocês têm que prometer que vão ficar malucos hoje", disse, traduzindo fala do músico.
O perfil oficial do Lollapalooza Brasil no Twitter brincou com o momento: "Marcelo no palco com 30 Seconds to Mars. Formado na Escola Ronaldinho Gaúcho de Rolê Aleatório". O perfil do Multishow, que transmite o festival, também publicou vídeos do momento.

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