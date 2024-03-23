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Lollapalooza 2024: Show de MC Luanna atrasa e é encerrado antes do previsto

Artista entrou atrasada no palco e disse que o fim precoce do show era motivado por "problemas técnicos do próprio festival"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2024 às 16:49

Show de MC Luanna atrasa e é encerrado antes do previsto no Lollapalooza 2024
MC Luanna entrou atrasada no palco do Lollapalooza 2024 Crédito: Reprodução/Instagram
O show da cantora MC Luanna, na tarde deste sábado, 23, no festival Lollapalooza, foi encerrada no meio da apresentação. A artista entrou cerca de 25 minutos atrasada no palco e disse, antes de sair, que o fim precoce do show era motivado por "problemas técnicos do próprio festival".
O Estadão entrou em contato com as assessoria do Lollapalooza e de Luanna para entender a situação, mas não teve retorno até o momento.
O show da MC, de músicas como Karma e Meio Pá, estava programado para começar 13h50 no Palco Samsung Galaxy, mas só teve início por volta das 14h15.
Ela ainda contou com a participação especial da rapper Duquesa, com quem canta a música 99 Problemas, logo antes de encerrar a apresentação. A plateia, modesta, mas animada, entoou gritos de "Luanna, Luanna, Luanna".
A apresentação de MC Luanna antecedeu a de Manu Gavassi, que entrou minutos depois, por volta de 14h40, no Palco Alternativo. As duas estruturas ficam muito próximas uma da outra, de forma que o som de um show atrapalharia o outro.

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