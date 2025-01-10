Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lauana Prado volta ao Espírito Santo e relembra momento especial com fãs
Verão no ES

Lauana Prado volta ao Espírito Santo e relembra momento especial com fãs

Cantora se apresenta no P12 Guarapari neste sábado (11) e compartilha história emocionante com crianças capixabas.  Leo Santana também faz show no mesmo dia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 10:08

Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11)
Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11) Crédito: Assessoria/Mayara Prado
Atenção fãs de sertanejo! Neste sábado (11), o P12 Guarapari será palco de uma noite que promete ficar na memória dos capixabas. Lauana Prado, uma das maiores vozes do sertanejo atual, retorna ao Espírito Santo para mais uma apresentação cheia de sucessos e emoção. O evento ainda contará apresentação de Léo Santana. 
A cantora, que coleciona hits como “Cobaia” e “Melhor Saída”, é conhecida por sua conexão com o público. Em entrevista exclusiva ao HZ, Lauana relembrou uma história marcante que viveu em terras capixabas no ano passado. Enquanto descansava em um hotel na cidade de Iúna, foi surpreendida por um grupo de crianças de uma escola próxima, que gritavam seu nome.
"No ano passado me apresentei em Iúna. Cheguei à tarde na cidade, estava dormindo no hotel e comecei ouvir gritos chamando meu nome, mas era muita gente e voz de criança. Saí na sacada do quarto, o hotel ficava na frente de uma escola. Não resisti, desci e fui encontrar com as crianças na escola, cantei para eles, foi incrível. Um carinho muito especial que recarrega a nossa energia", contou Lauana, que chegou a compartilhar o momento em suas redes sociais.
Além disso, a cantora também destacou o orgulho de ser parte do movimento que fortalece as mulheres no sertanejo. “A mulher no sertanejo é uma potência enorme. Estar no projeto ‘Amigas ’ com artistas como Simone Mendes,  Ana Castela e Maiara & Maraisa foi muito especial. Mostra que não há limites para nenhuma de nós”, afirmou.
Mas nem só de sertanejo vive Lauana Prado.  A artista contou que sua playlist é variada. "Meu gosto musical é muito eclético. Adoro pagode, que é um gênero que toca nas festas que faço entre amigos. Gosto de rock, samba, MPB, que também fizeram parte da minha construção como artista, mas o sertanejo, com certeza, é a roupa que me veste melhor", revelou.
Lauana Prado animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, no dia 8 de outubro de 2022
Lauana Prado já animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigranta Crédito: Afepol/Divulgação
Além de Lauana, a noite contará com o carisma e a energia de Leo Santana. O “GG da Bahia" promete transformar o P12 em uma verdadeira festa com hits como “Santinha”, “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”. Reconhecido por sua versatilidade, Leo é referência nacional, unindo o pagode baiano a diversos outros estilos musicais.
Os ingressos custam entre R$ 150 (meia entrada, 3º lote) e R$ 300 (inteira, 3º lote), disponíveis através do site Q2 Ingressos. Há pontos de vendas físicos, sendo preciso consultar na plataforma de vendas de ingressos.
Bell Marques, Léo Santana, Banda Eva, André Lellis, É o Tchan e Alan Venturin agitaram o primeiro dia da micareta capixaba
Léo Santana é presença confirmada no verão de Guarapari 2025 Crédito: Arthur Louzada

SERVIÇO

  • Show Lauana Prado e Léo Santana
  • Quando: Sábado, 11 de janeiro
  • Local: P12 Guarapari
  • Horário: Abertura dos portões às 19h
  • Ingressos: entre R$ 150 (meia entrada, 3º lote) e R$ 300 (inteira, 3º lote), disponíveis através do site Q2 Ingressos. Há pontos de vendas físicos, sendo preciso consultar na plataforma de vendas de ingressos

Veja Também

Pablo e Zé Neto & Cristiano agitam Guarapari nesta sexta (10)

Luiz Caldas, Tomate e Blitz fazem shows gratuitos na Praia de Camburi

"O show no ES será um até breve”, diz dupla Jorge e Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Guarapari Música Sertanejo p12 Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados