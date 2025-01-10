Lauana Prado volta ao Espírito Santo e relembra momento especial com fãs

Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11) Crédito: Assessoria/Mayara Prado

Atenção fãs de sertanejo! Neste sábado (11), o P12 Guarapari será palco de uma noite que promete ficar na memória dos capixabas. Lauana Prado, uma das maiores vozes do sertanejo atual, retorna ao Espírito Santo para mais uma apresentação cheia de sucessos e emoção. O evento ainda contará apresentação de Léo Santana.

A cantora, que coleciona hits como “Cobaia” e “Melhor Saída”, é conhecida por sua conexão com o público. Em entrevista exclusiva ao HZ, Lauana relembrou uma história marcante que viveu em terras capixabas no ano passado. Enquanto descansava em um hotel na cidade de Iúna, foi surpreendida por um grupo de crianças de uma escola próxima, que gritavam seu nome.

"No ano passado me apresentei em Iúna. Cheguei à tarde na cidade, estava dormindo no hotel e comecei ouvir gritos chamando meu nome, mas era muita gente e voz de criança. Saí na sacada do quarto, o hotel ficava na frente de uma escola. Não resisti, desci e fui encontrar com as crianças na escola, cantei para eles, foi incrível. Um carinho muito especial que recarrega a nossa energia", contou Lauana, que chegou a compartilhar o momento em suas redes sociais.

Além disso, a cantora também destacou o orgulho de ser parte do movimento que fortalece as mulheres no sertanejo. “A mulher no sertanejo é uma potência enorme. Estar no projeto ‘Amigas ’ com artistas como Simone Mendes, Ana Castela e Maiara & Maraisa foi muito especial. Mostra que não há limites para nenhuma de nós”, afirmou.

Mas nem só de sertanejo vive Lauana Prado. A artista contou que sua playlist é variada. "Meu gosto musical é muito eclético. Adoro pagode, que é um gênero que toca nas festas que faço entre amigos. Gosto de rock, samba, MPB, que também fizeram parte da minha construção como artista, mas o sertanejo, com certeza, é a roupa que me veste melhor", revelou.

Lauana Prado já animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigranta Crédito: Afepol/Divulgação

Além de Lauana, a noite contará com o carisma e a energia de Leo Santana. O “GG da Bahia" promete transformar o P12 em uma verdadeira festa com hits como “Santinha”, “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”. Reconhecido por sua versatilidade, Leo é referência nacional, unindo o pagode baiano a diversos outros estilos musicais.

Os ingressos custam entre R$ 150 (meia entrada, 3º lote) e R$ 300 (inteira, 3º lote), disponíveis através do site Q2 Ingressos. Há pontos de vendas físicos, sendo preciso consultar na plataforma de vendas de ingressos.

Léo Santana é presença confirmada no verão de Guarapari 2025 Crédito: Arthur Louzada

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