Lançamentos movimentam o fim do ano literário capixaba

Livro "Bairros de Vitória" - Coleção Escritos de Vitória, 37 - organização, Adilson Vilaça; Crédito: Divulgação

O ano está chegando ao fim e as férias começando. Que tal colocar a leitura em dia? Se você procura novas obras, sejam poéticas, romances ou até mesmo científicas, vale ficar atento aos próximos lançamentos da literatura capixaba. Ao todo, 28 obras serão lançadas nos próximos dias com diferentes temáticas.

Antes de falarmos dos próximos eventos, vale registrar um lançamento que aconteceu nesta semana. Na última terça-feira (14), a nadadora Janice Delunardo, diagnosticada com câncer de mama no final de 2018, lançou sua autobiografia na Casa da Memória, em Vila Velha.

Em "Eu, o Câncer e o Mar", a autora conta como superou a doença e seu tratamento tendo o mar da Praia da Costa como aliado. “Procurei mostrar no livro que somos fortes e devemos enfrentar os desafios com otimismo e resiliência. O mar foi um grande parceiro, o que tornou a minha luta mais suave”, relembra Janice.

LANÇAMENTOS COLETIVOS

Na lista do está por vir: vamos começar com o lançamento da Editora Universitária Edufes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Nesta sexta-feira (16), às 18h, 22 livros de diferentes estilos serão lançados em um grande evento gratuito na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu).

Todas as obras a serem lançadas foram escritas e organizadas por membros da comunidade acadêmica e derivam de pesquisas sobre variados assuntos. Segundo a editora, parte da exposição de arte urbana Preza irá compor o cenário do evento, como proposta de valorização das artes e da pluralidade. Além disso, no dia do lançamento, os livros serão vendidos com um desconto promocional de 30%.

Os livros "Africanidades e brasilidades: ensino, pesquisa e crítica" e "Espiritualidade e arquitetura: Suger e a edificação do Gótico" Crédito: Divulgação

Entre os temas estão alimentos, anatomia humana, arquitetura, arte capixaba, cafeicultura, cinema, saúde pública, educação, escola, exercício físico, orçamento participativo, Petrobras, poesia brasileira, relações étnico-raciais, além de escritos de Gerd Bornheim, Abade Suger, entre outros.

Confira a lista das obras que serão lançadas:

A notícia como máquina de guerra: análise dos discursos sobre a Petrobras e a produção de petróleo e gás nos jornais: um enfoque no Espírito Santo (2ª edição ). Autores: Cláudio Luiz Zanotelli, Jorge Lellis Bomfim Medina, Francismar Cunha Ferreira e Matheus de Oliveira Fernandes Adão. Área: Geografia.





). Autores: Cláudio Luiz Zanotelli, Jorge Lellis Bomfim Medina, Francismar Cunha Ferreira e Matheus de Oliveira Fernandes Adão. Área: Geografia. A pesquisa sob o enfoque dos estudos do círculo de Bakhtin. Organizadores: Ana Zandwais e Luciano Novaes Vidon. Área: Letras.





Organizadores: Ana Zandwais e Luciano Novaes Vidon. Área: Letras. A significação do espaço escolar. Autora: Adriana Rosely Magro. Área: Educação.





Autora: Adriana Rosely Magro. Área: Educação. Africanidades e brasilidades: ensino, pesquisa e crítica (2ª edição) . Organizadores: Jurema Oliveira e Luis Eustáquio Soares. Área: Letras.





. Organizadores: Jurema Oliveira e Luis Eustáquio Soares. Área: Letras. Ensaios e conferências sobre teatro, literatura, artes plásticas, música e crítica de arte . Autor: Gerd Bornheim; Organizadores: Gaspar Leal Paz, Thays Alves Costa e Erika Mariano Ribeiro. Área: Artes.





. Autor: Gerd Bornheim; Organizadores: Gaspar Leal Paz, Thays Alves Costa e Erika Mariano Ribeiro. Área: Artes. Ensino médio e profissional no Espírito Santo: questões políticas e pedagógicas. Organizadores: Marcelo Lima e Renan Sperandio. Área: Educação.





Organizadores: Marcelo Lima e Renan Sperandio. Área: Educação. Espiritualidade e arquitetura: Suger e a edificação do Gótico. Autora: Tainah Moreira Neves. Área: Arquitetura.





Autora: Tainah Moreira Neves. Área: Arquitetura. Forças & formas: aspectos da poesia brasileira contemporânea (dos anos 70 aos 90). (2ª edição) . Autor: Wilberth Salgueiro. Área: Letras.





. Autor: Wilberth Salgueiro. Área: Letras. História Econômica e cafeicultura na periferia do capitalismo: teoria, métodos e fontes documentais. Autores: Rogério Naques Faleiros, Rodrigo Fontanari e Pedro Geraldo Saadi Tosi. Área: Economia.





Autores: Rogério Naques Faleiros, Rodrigo Fontanari e Pedro Geraldo Saadi Tosi. Área: Economia. Julio Cortázar, as cidades e o humano . Autor: Jorge Luiz do Nascimento. Área: Letras.





. Autor: Jorge Luiz do Nascimento. Área: Letras. Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição . Autor: Josemberg da Silva Baptista. Área: Morfologia.





. Autor: Josemberg da Silva Baptista. Área: Morfologia. O assunto e o caminho do pensamento de Heidegger: retorno ao fundamento da metafísica (2ª edição). Autor: Fernando Mendes Pessoa. Área: Filosofia.





Autor: Fernando Mendes Pessoa. Área: Filosofia. Outra arquitetura social. Organizadores: Martha Machado Campos, Lutero Proscholdt Almeida, Liziane de Oliveira Jorge e Clara Luiza Miranda. Área: Arquitetura e Urbanismo.





Organizadores: Martha Machado Campos, Lutero Proscholdt Almeida, Liziane de Oliveira Jorge e Clara Luiza Miranda. Área: Arquitetura e Urbanismo. Prefeitos, vereadores e partidos políticos nas disputas do OP: uma análise comparativa da adoção, continuidade, interrupção e do fim de uma inovação democrática. Autora: Luciana Andressa Martins de Souza. Área: Ciência política.





Autora: Luciana Andressa Martins de Souza. Área: Ciência política. Produção e publicação de revistas capixabas: inventário em acervos públicos da região metropolitana de Vitória, 1912-2019. Organizadora: Letícia Pedruzzi Fonseca. Área: Comunicação.





Organizadora: Letícia Pedruzzi Fonseca. Área: Comunicação. Qualidade da madeira de eucalipto proveniente de plantações no Brasil. Organizadores: Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, João Gabriel Missia da Silva, Jordão Cabral Moulin e Angélica de Cássia Oliveira Carneiro. Área: Recursos Florestais e Engenharia Florestal.





Organizadores: Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, João Gabriel Missia da Silva, Jordão Cabral Moulin e Angélica de Cássia Oliveira Carneiro. Área: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. Realismo sensório no cinema contemporâneo. Autor: Erly Milton Vieira Junior. Área: Artes.





Autor: Erly Milton Vieira Junior. Área: Artes. Sobre arte contemporânea no Espírito Santo: textos críticos e curatoriais. Autores: Almerinda da Silva Lopes e Waldir de Mello Barreto Filho. Área: Artes.





Autores: Almerinda da Silva Lopes e Waldir de Mello Barreto Filho. Área: Artes. Somos todos atingidos: comunicação em tempos de emergências em saúde pública. Organizadores: Adauto Emmerich Oliveira, Michele Nacif Antunes e Paola Pinheiro Bernardi Primo. Área: Saúde Coletiva.





Organizadores: Adauto Emmerich Oliveira, Michele Nacif Antunes e Paola Pinheiro Bernardi Primo. Área: Saúde Coletiva. Tópicos em fisiologia e bioquímica com ênfase no exercício e treinamento físico. Organizadores: Lucas Guimarães Ferreira e Wellington Lunz. Área: Educação Física.





Organizadores: Lucas Guimarães Ferreira e Wellington Lunz. Área: Educação Física. Tópicos especiais em ciência e tecnologia de alimentos. Organizadores: Consuelo Domenici Roberto, Luciano José Quintão Teixeira e Raquel Vieira de Carvalho. Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos.





Organizadores: Consuelo Domenici Roberto, Luciano José Quintão Teixeira e Raquel Vieira de Carvalho. Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos. Uma história brasileira das doenças. Volume 10. Organizadores: Sebastião Pimentel Franco, Dilene Raimundo do Nascimento e Anny Jackeline Torres Silveira. Área: História.

Fora do mundo universitário, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) de Vitória e a Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) realizam outro lançamento coletivo, que conta com quatro livros e um periódico. O evento acontece na próxima segunda-feira (19), às 19h, na sede da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que fica no Casarão Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico de Vitória.

De acordo com a bibliotecária Elizete Caser o objetivo é o fomento à literatura entre o público de todas as idades e a divulgação da produção literária do Espírito Santo. "Ações como essa promovem o acesso democrático à leitura, à literatura e à cultura capixaba. Distribuiremos essas obras em escolas públicas, bibliotecas e também a todos àqueles que manifestarem interesse", declarou Elizete.

Confira abaixo as quatro obras:

"Bairros de Vitória" - Coleção Escritos de Vitória, 37 - organização, Adilson Vilaça;

Coleção Escritos de Vitória, 37 - organização, Adilson Vilaça; "Memórias Capixabas" - Coleção José Costa, 35 - organização, Fernando Achiamé;

Coleção José Costa, 35 - organização, Fernando Achiamé; "Manoel Jorge Rodrigues: o precoce poeta espírito-santense..." - Coleção José Costa, 34 - autor, Auro Malaquias;

Coleção José Costa, 34 - autor, Auro Malaquias; "Prisioneira da liberdade - Jeanne Bilich: vida e obra" - Coleção Roberto Almada, 34 - organização, Francisco Aurélio Ribeiro - notícias biográficas.

RELANÇAMENTOS

Na próxima terça-feira (20), a autora Aline Dias relança a obra "Além das pernas" na Thelema, no Centro de Vitória, a partir das 18h30. Com prefácio de Bernadette Lyra, o livro é o segundo da escritora Aline Dias e está esgotado desde 2017 em versão impressa.

São vinte e seis histórias sob o ponto de vista feminino que trazem fragmentos do cotidiano da vida de mulheres, perpassando seus sentimentos e intimidades. “São histórias de amor, ódio, força, arte, guerra e até miojo. Tem labirinto, tem carne arrancada e tem principalmente sentimento”, explica a autora, que se considera feminista. "Além das Pernas," foi disponibilizado gratuitamente em versão e-book durante o período de isolamento social, até a segunda dose da vacina, e a editora recebeu muitos pedidos de reimpressão.

"Além das pernas," está sendo lançado pela Editoria Maré, conta com a Produção Editorial e projeto Gráfico de Gustavo Binda e ilustração de Isabela Bimbatto na capa.

Livros "O Deus do Trovão" e "No Chão, o Anjo", de Ivan Castilho, serão lançados pela Ed. Cousa Crédito: Ed. Cousa

Na onda de resgate, a editora Cousa vai trazer de volta ao público "O Deus do Trovão". A obra publicada nos anos 80 pela FCAA e praticamente desaparecida está em pré-venda na internet juntamente com o novo livro do tubarão radioativo Ivan Castilho: "No chão, o anjo". A obra conta com orelha de Sidney Rocha e apresentação de Lima Trindade.

SERVIÇO

Lançamento coletivo de livros da Edufes

Onde: Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu, Ufes)

Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu, Ufes) Quando: 16 de dezembro (sexta-feira)

16 de dezembro (sexta-feira) Horário: 18h

18h Evento gratuito e livros com 30% de desconto

Pagamento por Pix ou em dinheiro

Lançamento de livros promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) de Vitória e Academia Espírito-Santense de Letras (AEL)

Onde: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que fica no Casarão Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico de Vitória

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que fica no Casarão Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico de Vitória Quando: 19 de dezembro (segunda-feira)

19 de dezembro (segunda-feira) Horário: 19h

19h Programação: Abertura com a Orquestra de Cordas da Fafi / Posse da Diretoria da Academia Espírito-Santense de Letras