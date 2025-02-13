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Ela vem!

Lady Gaga fará show em Copacabana em maio, confirma Eduardo Paes

Cidade esperava anúncio de apresentação da cantora para o início do mês e já vive corrida por hospedagens e passagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 08:49

Lady Gaga pode se apresentar em Copacabana, no Rio
Lady Gaga pode se apresentar em Copacabana, no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@ladygaga
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta terça-feira (3) a apresentação da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana. O show está marcado para o dia 3 de maio.
"Dia 3 de maio Lady Gaga no Rio de Janeiro. Podem comprar passagem e se hospedar", disse Paes ao podcast PodK Liberados.
Antes mesmo do anúncio oficial do prefeito, acontecia uma corrida por acomodações na capital fluminense. De acordo com dados do Airbnb, a procura por hospedagens no Rio aumentou 150 vezes em comparação ao mesmo período do ano passado, para os dias entre 30 de abril e 6 de maio.
Hotéis da cidade relatam aumento nas buscas por hospedagens para o período. Plataformas como Booking.com e Decolar também indicam procura maior por viagens.
A expectativa é que a apresentação da artista atraia uma multidão à praia de Copacabana, repetindo o sucesso do show de Madonna, que ocorreu no mesmo local em 4 de maio de 2024.

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