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Estreia em 30 de abril

Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"

A nova faixa foi oficialmente lançada nas plataformas de streaming musical nesta sexta-feira (10) e passam a integrar a trilha do filme
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 15:41

Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
E as expectativas para a chegada de "O Diabo Veste Prada 2" estão cada vez maiores. Nesta sexta-feira (10), as artistas Lady Gaga e Doechii lançaram a música "Runaway", faixa composta para a trilha sonora da sequência do filme de Meryl Streep e Anne Hathaway que estreia nos cinemas no dia 30 de abril.
A canção, que é assinada por Gaga ao lado de Bruno Mars, tem uma batida tradicional de músicas usadas na passarela, com as artistas cantando que transformam "qualquer pista de dança numa passarela". O título também remete ao nome da revista comandada por Miranda Priestly (Meryl Streep) ao longo do primeiro filme.
Além de assinar a composição, Mars também serve como coprodutor de Runaway ao lado de Cirkut e Andrew Watt, que comandaram as gravações de Mayhem, disco mais recente de Lady Gaga, lançado em 2025.
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução

Sinopse

"O Diabo Veste Prada 2" mostrará Miranda Priestly (Meryl Streep) lidando com as mudanças do mercado editorial e se reencontrando com Andy (Anne Hathaway), cotada para substituí-la na liderança da revista Runaway. Além de reacender intrigas do passado, o reencontro também as coloca em rota de colisão com Emily (Emily Blunt), agora uma executiva de alto escalão de uma empresa que pode salvar a publicação.
O Diabo Veste Prada 2 estreia no dia 30 nos cinemas brasileiros e os ingressos já estão em pré-venda. O filme original está disponível para streaming no Disney+.

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