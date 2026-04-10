Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

E as expectativas para a chegada de "O Diabo Veste Prada 2" estão cada vez maiores. Nesta sexta-feira (10), as artistas Lady Gaga e Doechii lançaram a música "Runaway", faixa composta para a trilha sonora da sequência do filme de Meryl Streep e Anne Hathaway que estreia nos cinemas no dia 30 de abril.

A canção, que é assinada por Gaga ao lado de Bruno Mars, tem uma batida tradicional de músicas usadas na passarela, com as artistas cantando que transformam "qualquer pista de dança numa passarela". O título também remete ao nome da revista comandada por Miranda Priestly (Meryl Streep) ao longo do primeiro filme.

Além de assinar a composição, Mars também serve como coprodutor de Runaway ao lado de Cirkut e Andrew Watt, que comandaram as gravações de Mayhem, disco mais recente de Lady Gaga, lançado em 2025.

Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução

Sinopse

"O Diabo Veste Prada 2" mostrará Miranda Priestly (Meryl Streep) lidando com as mudanças do mercado editorial e se reencontrando com Andy (Anne Hathaway), cotada para substituí-la na liderança da revista Runaway. Além de reacender intrigas do passado, o reencontro também as coloca em rota de colisão com Emily (Emily Blunt), agora uma executiva de alto escalão de uma empresa que pode salvar a publicação.