Show

Kendrick Lamar anuncia único show no Brasil em setembro

Dono do hit "Not Like Us", desembarca com a turnê "Grand National Tour". Os ingressos variam entre R$ 560, na cadeira inferior, e R$ 990, na pista premium

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:17

Kendrick Lamar no Super Bowl 2025 Crédito: Geoff Burke-Imagn Images ORG/Folhapress

Kendrick Lamar, dono do hit "Not Like Us", desembarca com a turnê "Grand National Tour" na capital paulista. O show acontece no dia 30 de setembro, às 20h30, no Allianz Parque. A pré-venda de ingressos começa na próxima segunda (30), às 11h, na Ticketmaster, e às 12h, na bilheteria do estádio.>

Na modalidade inteira, os tíquetes variam entre R$ 560, na cadeira inferior, e R$ 990, na pista premium. Para assistir à performance na pista ou na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 590 e R$ 890, respectivamente.>

Fãs podem comprar ingressos sem taxas na bilheteria do Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca).No site, há a cobrança da taxa de serviço, que custa 20% do valor do bilhete, e da taxa de administração, que soma R$ 21,74.>

A pré-venda para clientes Santander Private e Select começa na segunda (30). Também há pré-venda para demais clientes Santander na terça (1°/7). Já o público geral pode adquirir entradas a partir de quarta (2/7).>

>

Em fevereiro, Kendrick se apresentou no intervalo do Super Bowl -final do campeonato da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. Na América Latina, o artista também tem performances marcadas em países como México, Colômbia, Argentina e Chile.>

Este vídeo pode te interessar