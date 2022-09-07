Justin Bieber: Entenda as doenças que o fizeram cancelar shows em São Paulo

Justin Bieber cancela shows no Brasil após Rock in Rio 2022 Crédito: Reprodução/Multishow

Em um comunicado publicado no Instagram, Bieber destacou a síndrome de Ramsay Hunt, que causa paralisações faciais. Ela, porém, não é o único problema de saúde do cantor. Relembre, a seguir, o que o astro tem enfrentado.

SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

A síndrome de Ramsay Hunt ocorre quando um surto de herpes zóster, doença relacionada ao mesmo vírus causador da catapora, que afeta um nervo do rosto perto das orelhas e causa paralisia em algumas áreas da face.

Em julho, Bieber compartilhou um vídeo nas redes sociais depois de adiar shows na América do Norte para explicar para os fãs como a síndrome afetava seu rosto. Ele tentou sorrir e piscar para mostrar aos seguidores como o lado direito da face não se movia. "Como você pode ver, este olho não está piscando. Não consigo sorrir deste lado. Esta narina não se move, então há paralisia total deste lado", disse.

MONONUCLEOSE

No início de 2020, pouco antes de lançar o disco "Changes", Bieber revelou que tem mononucleose, causada por um vírus que fica para sempre no organismo da pessoa. Alguns dos sintomas são fadiga extrema, febre, inflamação na garganta e inchaço nos linfonodos.

DOENÇA DE LYME

O astro também disse em 2020 que tinha sido diagnosticado com a doença de Lyme, que causa manchas vermelha na pele, febre, dores musculares, inchaço nas articulações e até complicações no cérebro e nos nervos.

DEPRESSÃO

"É difícil sair da cama de manhã com a atitude certa quando você se sente sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, família, finanças e seus relacionamentos", Bieber publicou no Instagram em 2019.