Justin Bieber cancela shows no Brasil, Chile e Argentina após Rock in Rio

Justin Bieber cancela shows no Brasil após Rock in Rio 2022 Crédito: Reprodução/Multishow

Após arrastar uma multidão no Rock in Rio 2022, no último domingo (04), Justin Bieber cancelou os shows da “Justice World Tour” na América Latina, incluindo as apresentações em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro. A produtora responsável pelos shows no Brasil, a T4F, fez um comunicado nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (06), anunciando o cancelamento do artista por problemas pessoais”.

“Lamentamos informar que, devido a problemas pessoais do artista Justin Bieber, a ‘Justice World Tour Latin America’ foi suspensa. Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos de sua frustração. Estamos juntos e esperamos ter Bieber de volta em São Paulo o quanto antes", diz a publicação no Instagram.

Ainda no comunicado, a produtora disse que mais detalhes sobre reembolso serão divulgados. “Em breve divulgaremos informações adicionais sobre o procedimento de reembolso ou manutenção de ingressos para os seus titulares”, disse a T4F.

Bieber estava com shows marcados no Allianz Parque, na capital paulista, na próxima semana. Antes das apresentações em terras brasileiras, o dono do hit “Peaches” iria cantar em Ñuñoa, no Chile, nesta quarta-feira (7), e em Buenos Aires, nos dias 10 e 11.

Apesar de ter enfrentado uma depressão há três anos, Bieber apresenta novos sinais de instabilidade mental. Além disso, o cantor divulgou recentemente que está em tratamento contra uma paralisia cerebral causada pela síndrome de Ramsay-Hunt.

Com direito a vários hits da carreira, o show de Justin Bieber no Rock in Rio garantiu aos fãs um momento precioso de muita música. Além das canções do novo álbum “Justice”, como “Holy”, “Off My Face” e “Hold On”, o cantor canadense se jogou nas faixas que fizeram parte da trajetória dele, como “Baby” e “Love Yourself".

VEJA O COMUNICADO DE JUSTIN NA ÍNTEGRA

No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê.

Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil .Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar.