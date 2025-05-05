Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show em Vitória

Cantor Jorge Vercillo Crédito: Handerson Vieira/Erick Walker/Instagram @jorgevercillooficial

O cantor e compositor Jorge Vercillo desembarca em Vitória nesta sexta (9) com a turnê comemorativa JV30, que celebra suas três décadas de trajetória na música popular brasileira. A apresentação acontece às 21h30 no Espaço Patrick Ribeiro, prometendo uma noite de nostalgia, emoção e sucessos que marcaram gerações.

Com passagens de ingressos esgotadas em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Maceió, a turnê percorre o Brasil com um espetáculo que revisita os grandes momentos da carreira de Vercillo, um dos nomes mais respeitados da MPB contemporânea. No repertório, não devem faltar clássicos como "Monalisa", "Ela Une Todas as Coisas", "Homem-Aranha", "Final Feliz" e "Que Nem Maré", entre outros hits que se tornaram parte da memória afetiva de milhares de fãs.

Reconhecido por sua voz suave, lirismo poético e forte presença de palco, Jorge Vercillo acumula importantes conquistas ao longo de sua carreira: um Disco de Platina, três Discos de Ouro, indicações ao Grammy Latino e mais de 20 canções incluídas em trilhas sonoras de novelas da TV Globo, como Senhora do Destino, Páginas da Vida e América. Além disso, o artista carioca contabiliza milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e mantém uma base fiel de admiradores espalhados por todo o país.

Jorge Vercillo Crédito: André Dantas

Nascido no Rio de Janeiro, Jorge Vercillo começou a se destacar ainda nos anos 1990 e conquistou espaço na cena musical brasileira com sua mistura de pop, samba, jazz e bossa nova. Ao longo de sua carreira, colaborou com nomes como Djavan, Ana Carolina, Milton Nascimento e Ivan Lins. A turnê JV30 é uma homenagem à sua trajetória artística, marcada por letras sensíveis e melodias sofisticadas.

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