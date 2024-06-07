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Jogos Vorazes

'Jogos Vorazes': o que esperar do novo livro e filme anunciados por Suzanne Collins

‘Sunrise on the Reaping’ - ‘Nascer do Sol na Colheita’, em tradução livre - contará a história de Haymitch Abernathy
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:58

Jogos Vorazes terá novo livro e filme
Jogos Vorazes terá nofo livro e filme Crédito: Divulgação | Lionsgate
Cinco anos após o lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Suzanne Collins adicionará um quinto livro à famosa franquia Jogos Vorazes. Sunrise on the Reaping - Nascer do Sol na Colheita, em tradução livre - tem o lançamento marcado para 18 de março de 2025 nos Estados Unidos.
Além disso, a produtora Lionsgate já confirmou que produzirá uma adaptação da história. Diferente dos livros anteriores, o anúncio do filme foi feito antes mesmo da obra chegar às livrarias. O longa-metragem tem previsão de estreia para 20 novembro de 2026.
A história será focada em Haymitch Abernathy, vencedor do 50° Jogos Vorazes e segundo Massacre Quaternário, edição na qual os tributos encaram alguma peculiaridade jamais vista dentro da arena.
Nos filmes, Haymitch é um personagem pouco explorado, sendo retratado como mentor de Katniss (Jennifer Lawrence) e Peeta (Josh Hutcherson) ao lado de Effie Trinket (Elizabeth Banks). Ele foi interpretado pelo ator Woody Harrelson.
No entanto, nos livros, é possível conhecer um pouco mais de sua história. Sabe-se que ele se consagrou vencedor dos Jogos Vorazes aos 16 anos e foi o único campeão do Distrito 12 até a 74ª edição. Após sair da arena, ele se tornou alcoólatra e teve sua família assassinada pelo Presidente Snow.

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