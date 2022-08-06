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Lembranças

Jô Soares fez última aparição pública ao se vacinar contra Covid

Apresentador que morreu nesta sexta-feira defendeu a ciência e a compra de novos imunizantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 09:23

Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta
Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta Crédito: Divulgação
Em sua última aparição pública, Jô Soares se imunizou contra a Covid-19, disse que acreditava no Brasil e elogiou a ciência e vacinação.
"Mais vacinas para todos e mais valorização da ciência e dos cientistas", afirmou em depoimento ao Jornal Nacional, no ano passado.
Ele criticou aqueles que decidiram não se imunizar. "É fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Não entendo. E tem gente que não toma a vacina, isso é uma coisa medieval."
Jô fazia uma rara aparição em público, de dentro de um carro no Estádio do Pacaembu, onde tomou a primeira dose da vacina. Na ocasião, o artista defendeu a compra de novos imunizantes.
"Só não fico desesperado porque acredito no Brasil, mas é fogo, porque de vez em quando vem um balde d'água e você vê que falta muito. Tem que batalhar para o governo comprar as vacinas. A única arma que existe contra esse vírus hoje em dia é a vacina", afirmou.
Ao fim do depoimento, Jô se despediu com um de seus bordões mais famosos, adaptado aos tempos de Covid: "beijo do gordo, de máscara." O artista morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos.

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