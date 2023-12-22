Jaquelline vence reality 'A Fazenda 15' e leva R$ 1,5 milhão para casa

Jaquelline Grohalski venceu 'A Fazenda 15' e levou R$ 1,5 milhão para casa Crédito: Reprodução/Instagram/@afazendarecord

A Fazenda 15 chegou ao final na madrugada desta sexta-feira, 22, e consagrou Jaquelline Grohalski como a vencedora da temporada. Com 56,17% dos votos, ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

A modelo disputou a final com os finalistas Márcia Fu, William Guimarães, o WL, e André Gonçalves.

O quarto lugar ficou com WL, que teve 5,28% dos votos.

Com 12,78%, Márcia Fu levou R$ 50 mil para casa e ficou na terceira posição.

O ator André Gonçalves ficou em segundo lugar, ganhou R$ 100 mil e teve 25,77% dos votos.

Antes da premiação, os peões reencontraram os antigos participantes do programa e até seus familiares.