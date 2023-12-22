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Jaquelline vence reality 'A Fazenda 15' e leva R$ 1,5 milhão para casa

Márcia Fu, WL e André Gonçalves também disputaram o grande prêmio com Jaquelline. Vencedora foi anunciada na madrugada desta sexta-feira, 22
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 10:59

Jaquelline Grohalski venceu 'A Fazenda 15' e levou R$ 1,5 milhão para casa
Jaquelline Grohalski venceu 'A Fazenda 15' e levou R$ 1,5 milhão para casa Crédito: Reprodução/Instagram/@afazendarecord
A Fazenda 15 chegou ao final na madrugada desta sexta-feira, 22, e consagrou Jaquelline Grohalski como a vencedora da temporada. Com 56,17% dos votos, ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.
A modelo disputou a final com os finalistas Márcia Fu, William Guimarães, o WL, e André Gonçalves.
O quarto lugar ficou com WL, que teve 5,28% dos votos.
Com 12,78%, Márcia Fu levou R$ 50 mil para casa e ficou na terceira posição.
O ator André Gonçalves ficou em segundo lugar, ganhou R$ 100 mil e teve 25,77% dos votos.
Antes da premiação, os peões reencontraram os antigos participantes do programa e até seus familiares.
A emissora também exibiu um vídeo da trajetória de cada finalista antes de anunciar o vencedor de A Fazenda 15.

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