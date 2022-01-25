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"Nosso Axé"

Integrantes contraem Covid-19 e evento com o Olodum em Vitória é remarcado para abril

Show, que seria realizado sábado (29), no Gordinho Sambão, também contaria com participação do Regional da Nair e Xá da Índia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:53

Evento em Vitória com a banda Olodum foi remarcado para 30 de abril
Evento em Vitória com a banda Olodum foi remarcado para 30 de abril Crédito: Reprodução/ Instagram - Fotografia: Antonio Carvalho
Integrantes contraem Covid-19 e evento com o Olodum em Vitória é remarcado para abril
Marcado inicialmente para sábado (29), no Gordinho Sambão, em Vitória, o evento "Nosso Axé", que reuniria a banda baiana Olodum - que traria sua formação completa ao ES pela primeira vez em 10 anos - ao lado de integrantes do Regional da Nair e Xá da Índia, foi adiado para 30 de abril.
Em nota enviada à redação de "HZ", os produtores afirmam que o adiamento se deu porque três integrantes das equipes de duas das atrações (sem citar nomes) testaram positivo para a Covid-19.

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O comunicado informa ainda que a remarcação ocorre para não colocar em risco a saúde do público e dos demais artistas. Além disso, destaca que os integrantes infectados "encontram-se bem e com sintomas leves" da doença.
Segundo a organização do "Nosso Axé", os ingressos adquiridos para a apresentação de sábado continuarão válidos para a nova data. Quem preferir o reembolso, poderá realizar o requerimento nos canais de comunicação do site LeBillet.

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