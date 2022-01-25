Evento em Vitória com a banda Olodum foi remarcado para 30 de abril

Integrantes contraem Covid-19 e evento com o Olodum em Vitória é remarcado para abril

O comunicado informa ainda que a remarcação ocorre para não colocar em risco a saúde do público e dos demais artistas. Além disso, destaca que os integrantes infectados "encontram-se bem e com sintomas leves" da doença.