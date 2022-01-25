Integrantes contraem Covid-19 e evento com o Olodum em Vitória é remarcado para abril
Marcado inicialmente para sábado (29), no Gordinho Sambão, em Vitória, o evento "Nosso Axé", que reuniria a banda baiana Olodum - que traria sua formação completa ao ES pela primeira vez em 10 anos - ao lado de integrantes do Regional da Nair e Xá da Índia, foi adiado para 30 de abril.
Em nota enviada à redação de "HZ", os produtores afirmam que o adiamento se deu porque três integrantes das equipes de duas das atrações (sem citar nomes) testaram positivo para a Covid-19.
O comunicado informa ainda que a remarcação ocorre para não colocar em risco a saúde do público e dos demais artistas. Além disso, destaca que os integrantes infectados "encontram-se bem e com sintomas leves" da doença.
Segundo a organização do "Nosso Axé", os ingressos adquiridos para a apresentação de sábado continuarão válidos para a nova data. Quem preferir o reembolso, poderá realizar o requerimento nos canais de comunicação do site LeBillet.