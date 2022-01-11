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"Mamacita"

Com avanço da Ômicron, show de Karol Conká no ES é adiado para abril

Evento aconteceria em Vitória no próximo sábado (15) e foi remarcado devido aos números crescentes de infecções por Covid e Influenza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:12

A cantora Karol Conká
A cantora e ex-BBB Karol Conká Crédito: Reprodução Instagram @karolconka
Anunciada para o próximo sábado (15), na Casa 7, espaço de shows situada na Rua Sete, no Centro de Vitória, a esperada apresentação de Karol Conká no Estado foi adiada para o dia 2 de abril, no mesmo espaço.
Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do evento, a produção informa que o adiamento se deu por conta dos números crescentes de casos positivos da variante Ômicron e da Influenza no Espírito Santo, mesmo não existindo nenhuma restrição das autoridades públicas para o funcionamento da casa.
"Pedimos a colaboração de vocês, que amam a Casa 7, para que optem por não cancelar os ingressos adquiridos, até mesmo em solidariedade ao setor cultural e de entretenimento, mas, quem assim preferir, poderá realizar o reembolso pelo site LeBillet. Á partir dos próximos dias, eles irão enviar um comunicado constando as orientações e demais informações", detalhou a nota.
Este é o segundo evento cultural adiado no Espírito Santo nesta terça-feira (11). Inicialmente marcado para 12 de fevereiro, o Bloco do Silva, em Vitória, também foi adiado por conta da Covid-19 e terá uma nova data marcada futuramente. 

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