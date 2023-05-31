Inscrição de obras para o Parque Casa do Governador é prorrogada

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Investindo no acervo do espaço, o Governo do Estado está com inscrições abertas até o dia 15 de junho para seleção de propostas artísticas para compor a exposição permanente e temporária do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa. O prazo inicial era até o dia 1º de junho, mas foi prorrogado pela Secrataria de Estado de Cultura (Secult-ES).

A chamada pública visa contemplar as melhores propostas de esculturas, instalações e site-specifics, entendendo a relação entre arte, paisagem e arquitetura, considerando sua escala em relação à área externa natural do parque. As inscrições devem ser feitas pelo site do Mapa Cultural-ES. O edital "Parque das Esculturas" está disponível no site da secretaria.

Serão selecionados 15 projetos de todo o Brasil em duas categorias, sendo cinco para a exposição permanente e 10 projetos para a exposição temporária, com prazo de duração de dois anos, a contar da abertura oficial da exposição pela Secult-ES. O investimento será de R$ 1,8 milhão em recursos oriundos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Na Categoria 1, haverá o prêmio de até R$ 200 mil para cinco projetos de exposição permanente; e na Categoria 2 haverá o prêmio de até R$ 80 mil para dez projetos de exposição temporária.

Do total de prêmios, pelo menos cinco serão destinados a projetos propostos por pessoas negras (pretas, conforme classificação do IBGE) ou indígenas (conforme classificação do IBGE), mediante autodeclaração. Ainda, segundo o edital, dos cinco para exposição permanente, três devem ser de proponentes residentes ou sediados no estado do Espírito Santo. Dos 10 temporários, sete prêmios serão destinados a capixabas ou moradores do Estado.

Também foram estabelecidas novas datas para as visitas técnicas destinadas aos interessados em enviar propostas artísticas para o Parque de Esculturas. O objetivo é permitir que os interessados possam conhecer o espaço arquitetônico e paisagístico do local, a fim de adequar seus projetos artísticos. A visita técnica é obrigatória para as inscrições do Edital.

VISITA TÉCNICA

As visitas técnicas serão sempre às quartas-feiras e às sextas-feiras, em dois horários: às 10 horas e às 14 horas: Além de conhecer todo o entorno do parque, os proponentes poderão tirar dúvidas sobre a chamada pública e receber informações com a equipe responsável pela elaboração do edital. A visita técnica é obrigatória para as inscrições do Edital. O calendário da agenda aberta disponibiliza os dias 31 de maio (quarta-feira), 02, 07 e 14 de junho.

Para realizar o agendamento, o proponente deve enviar para o e-mail [email protected] os seguintes dados: nome completo, CPF e indicação de data e horário para a visita. A Declaração de Visita Técnica, disponibilizada no Anexo V do Edital Nº 01/2023, deverá ser preenchida e levada para ser assinada presencialmente pelo responsável.

Para mais informações, os interessados em participar da seleção poderão obter informações pelos telefones (27) 3636-7115, (27) 3132-8394, (27) 3132-8393 e também pelo e-mail: edital. [email protected]

Instalação no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Divulgação/Secult

ENTENDA AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS ACEITAS NO EDITAL

Escultura: formas espaciais em terceira dimensão, através da manipulação de materiais diversos em variadas técnicas, na tentativa de representar ou de apresentar algo.



Instalação: manifestação artística onde a obra é composta de elementos organizados em um ambiente. A obra se conecta ao espaço, com o auxílio de materiais e técnicas variadas, na tentativa de construir uma ambiência, cena e/ou experiência, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador.



Instalações sensoriais: trabalhos inovadores que articulem conceitos da arte e da tecnologia, correlacionados ao espaço/ambiente em que se inserem, dessa forma tirando proveito de situações como: luminosidade, sombras, vento, chuva etc. Propõe-se, ao mesmo tempo, uma dinâmica interativa entre obra e público, a fim de estimular as percepções numa realidade aumentada.



Site-specific: em referência às experiências de intervenção em espaços naturais ou urbanos, datadas a partir dos anos 60 e 70. São obras que configuram uma situação espacial específica, levando em conta as características do local, e que não podem ser apreendidas senão ali. Tendência da produção contemporânea de se voltar para o espaço - incorporando-o à obra e/ou transformando-o.



Escala monumental: intervenções escultóricas e/ou instalativas que se harmonizem à paisagem e seus elementos, e/ ou projeto paisagístico e à arquitetura, em uma relação de proporcionalidade entre dimensões, volumetria e a área a ser ocupada

PARQUE CULTURAL CASA DO GOVERNADOR

A área do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, possui relevante valor histórico e paisagístico, estando, no entanto, desconectada do contexto urbano em função do caráter de segurança inerente à sua função original. Com área total aproximada de 93.000 m², o terreno inclui a Residência Oficial, em frente à uma pequena praia, circundada por um bosque antropizado e extensa área de preservação com Mata de Tabuleiro e vegetação rupestre.

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Secult

O projeto tem implementado uma infraestrutura funcional e fomenta um plano de visitação, no qual proporciona ao local atividades relacionadas à cultura, à arte, ao turismo e à educação, assim como ações visando a preservação dos bens e da paisagem natural e construída. Trata-se de um projeto interdisciplinar e interinstitucional, correlacionando educação patrimonial, meio ambiente, botânica, ciência e tecnologia e artes visuais. As atividades educacionais e culturais visam maior integração da área da Residência com a população.