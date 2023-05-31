Chegou o que Faltava lança concurso para escolher samba-enredo de 2024

Chegou o que Faltava vai escolher o samba-enredo de 2024 por meio de concurso Crédito: Fernando Madeira

Bem-vinda surpresa dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de Vitória em 2023, ao conseguir a quarta colocação apenas um ano após sair do Grupo A, ficando à frente da então campeã Novo Império, a Chegou o que Faltava já está se preparando para fazer bonito novamente em 2024.

O compositor (ou compositores) campeão, além de ver um trabalho de sua autoria entrar na avenida, ganhará um prêmio de R$ 3 mil. Os carnavalescos, Jorge Mayko e Vanderson Cesar anunciaram a sinopse do enredo para auxiliar poetas, compositores, filiados a entidades musicais interessados em participar da disputa.

"Um prédio que viu e ouviu muita coisa e antes mesmo de ser teatro, foi mar, foi cais e foi jardim, essa é a história do Teatro Glória que será retratada com muito carinho. O espaço, localizado no Centro Histórico da capital, possui, por dentro e por fora, muitos causos, histórias, amores e encontros", contou - em tom poético - Vanderson César.

Os interessados em participar podem se inscrever até 22 de junho. "A sinopse e o regulamento estão disponíveis em nossas redes sociais. O samba precisa ser enviado em um vídeo gravado na horizontal, com boa iluminação e ser audível. Além disso, também precisa constar na inscrição um áudio em MP3 e a letra da composição (necessariamente inédita, tanto na harmonia musical quanto na letra) em PDF", confirmou o presidente da escola, Rafael Cavalieri.

O concurso é de caráter nacional, portanto, músicos e compositores de todo o país podem participar. É vedada a possibilidade de inscrição de mais de uma letra por compositor ou parceria. O material deve ser enviado para o e-mail [email protected]