Editorias do Site
Redes Sociais

ES tem Santinha, Esposa, Este e 21 pessoas chamadas Chesters

Levantamento do IBGE detalha os nomes mais comuns e os mais inusitados do Espírito Santo, revelando tendências e curiosidades

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:30

Levantamento do IBGE detalha os nomes mais comuns e os mais inusitados do Espírito Santo
Levantamento do IBGE detalha os nomes mais comuns e os mais inusitados do Espírito Santo Crédito: Pedro Ignacio / Shutterstock

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição do site Nomes no Brasil, agora atualizado com os dados fresquinhos do Censo Demográfico 2022. A plataforma permite descobrir quais são os nomes e sobrenomes mais comuns em cada região e, claro, oferece aquela diversão irresistível de vasculhar curiosidades nominais do país inteiro.

O HZ entrou na brincadeira e analisou tanto os nomes mais populares do Espírito Santo, quanto aqueles que fazem qualquer capixaba pensar: “Será que o cartório não estranhou, não?”

Do topo da lista: Maria, José e… Chester?

Se por um lado continuamos firmes na tradição, com Maria soberana como o nome mais comum do ES, seguida por José, Ana e João, por outro, o levantamento revela um universo paralelo de criatividade capixaba.

Nomes mais comuns do ES
Nomes mais comuns do ES Crédito: IBGE

Temos, por exemplo, 21 capixabas chamados Chester, o que levanta a pergunta inevitável: será que dezembro é um mês emocionante para eles?

E cada nome inusitado vem acompanhado de uma história possível, ou, pelo menos, de um ótimo trocadilho.

Os nomes mais curiosos do ES

  • 167 Santinhas – O Espírito Santo realmente faz jus ao nome.
  • 396 Divinos – Ainda temos quase 400 pessoas que já chegam com aura própria.
  • 18 Ceias – Para elas, o fim de ano deve ser um evento.
  • 21 Chesters – Será que eles ficam em clima de natal o ano todo?
  • 17 Dores – Essas merecem nosso acolhimento
  • 39 Cosmas – Capixabas que certamente passam outubro respondendo “não, não é festa do Cosme Damião”.
  • 66 Eulas – Um nome tão diferente que a gente até lê com entonação: Eu lá?
  • Temos 26 pessoas chamadas “Estes”, 18 chamadas “Eles” e 17 Esposas
  • 15 Estrelas – O Espírito Santo brilha, literalmente.
  • 24 Ides – “Ide e multiplicai-vos”, diz a Bíblia. E realmente multiplicaram (um pouquinho).
  • 22 Iras – Essas aí ninguém quer provocar.
  • 16 Inocências – Nome de protagonista de novela das seis.
  • 100 Jãos e  93 Joas – Com acento ou sem, o importante é inovar.
  • 83 Jobs – E o Espírito Santo ainda tem gente chamada Job muito antes do LinkedIn.
  • 24 Judas – Aqui não dá pra usar a expressão ‘lugar que Judas perdeu as botas’
  • 23 Vinicuis – Esse aqui é clássico: trocou as letras na hora, moço?
  • 20 Vascos – Fãs? Coincidência? Ou alguém quis realmente homenagear Portugal?

Capixaba é criativo até no RG

O novo levantamento do IBGE confirma duas certezas sobre o Espírito Santo: Maria reina absoluta, e nosso povo não tem medo de inovar na hora de batizar seus filhos, seja com referências bíblicas, fonéticas, afetivas ou, às vezes, simplesmente misteriosas.

E agora, com o site Nomes no Brasil atualizado, qualquer um pode consultar quantas pessoas compartilham seu nome, ou descobrir que seu vizinho realmente se chama Estrela, Divino, Ceia ou Vinicuis.

Se você encontrar um Chester ou uma Esposa por aí, já sabe: o IBGE confirmou, é verdade.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Cinco curiosidades de Tremembé que não estão na série

Cinco curiosidades de Tremembé que não estão na série

Imagem - K-drama, não dorama: campanha ensina nomes certos da cultura da sul-coreana

K-drama, não dorama: campanha ensina nomes certos da cultura da sul-coreana

Imagem - 5 plantas ideais para quem tem pets em casa

5 plantas ideais para quem tem pets em casa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Mão na massa: veja como fazer pão caseiro de alecrim e parmesão

Mão na massa: veja como fazer pão caseiro de alecrim e parmesão
Imagem - Angelina e Nina Côrtes lançam a coleção 'Bazzar Resort 3' em Vitória

Angelina e Nina Côrtes lançam a coleção 'Bazzar Resort 3' em Vitória
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/11/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/11/2025