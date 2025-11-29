ES tem Santinha, Esposa, Este e 21 pessoas chamadas Chesters

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:30
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição do site Nomes no Brasil, agora atualizado com os dados fresquinhos do Censo Demográfico 2022. A plataforma permite descobrir quais são os nomes e sobrenomes mais comuns em cada região e, claro, oferece aquela diversão irresistível de vasculhar curiosidades nominais do país inteiro.
O HZ entrou na brincadeira e analisou tanto os nomes mais populares do Espírito Santo, quanto aqueles que fazem qualquer capixaba pensar: “Será que o cartório não estranhou, não?”
Se por um lado continuamos firmes na tradição, com Maria soberana como o nome mais comum do ES, seguida por José, Ana e João, por outro, o levantamento revela um universo paralelo de criatividade capixaba.
Temos, por exemplo, 21 capixabas chamados Chester, o que levanta a pergunta inevitável: será que dezembro é um mês emocionante para eles?
E cada nome inusitado vem acompanhado de uma história possível, ou, pelo menos, de um ótimo trocadilho.
O novo levantamento do IBGE confirma duas certezas sobre o Espírito Santo: Maria reina absoluta, e nosso povo não tem medo de inovar na hora de batizar seus filhos, seja com referências bíblicas, fonéticas, afetivas ou, às vezes, simplesmente misteriosas.
E agora, com o site Nomes no Brasil atualizado, qualquer um pode consultar quantas pessoas compartilham seu nome, ou descobrir que seu vizinho realmente se chama Estrela, Divino, Ceia ou Vinicuis.
Se você encontrar um Chester ou uma Esposa por aí, já sabe: o IBGE confirmou, é verdade.
