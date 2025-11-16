Dica

5 plantas ideais para quem tem pets em casa

Plantas como o lírio, a espada-de-São-Jorge, a azaleia e a comigo-ninguém-pode são tóxicas e podem causar sérios problemas de saúde nos animais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:00

Veja plantas ideais para quem tem pets em casa Crédito: Shutterstock

Ter plantas em casa é uma forma de se conectar com a natureza, melhorar a qualidade do ar e deixar o ambiente mais acolhedor. Para quem divide o apartamento com cães e gatos, no entanto, é essencial escolher espécies seguras. Plantas como o lírio, a espada-de-São-Jorge, a azaleia e a comigo-ninguém-pode são tóxicas e podem causar sérios problemas de saúde nos animais.

Com a crescente valorização do bem-estar animal, cada vez mais tutores procuram apartamentos que acolham também seus pets. Levar esse cuidado para dentro de casa significa escolher plantas que deixem o ambiente bonito, saudável e livre de riscos.

Pensando nisso, Sandra Nita, Arquiteta da Vila 11, referência brasileira em empreendimentos multifamily, indica cinco plantas não tóxicas que se adaptam bem a ambientes internos e ajudam a criar um espaço harmonioso para quem vive com seu melhor amigo.

Bromélia

Colorida e resistente, a bromélia é uma planta tropical que adiciona vitalidade sem oferecer riscos a cães e gatos. Prefere locais bem iluminados, mas sem sol direto, e deve ser regada de duas a três vezes por semana, mantendo o solo úmido sem encharcar.

Orquídea

Elegante e delicada, a orquídea adapta-se bem a apartamentos com boa luz indireta. Segura para os pets, pede regas leves a cada cinco a sete dias e aprecia ambientes ventilados.

Calathea

Com folhas estampadas e tons variados de verde e roxo, a calathea prospera em locais com pouca luz natural, sendo ideal para interiores. Gosta de solo levemente úmido e regas espaçadas, cerca de duas vezes por semana.

Peperômia

Compacta e de fácil cuidado, a peperômia é perfeita para prateleiras e mesas. Requer pouca água, apenas quando o substrato estiver seco e se desenvolve bem em locais com luz indireta.

Palmeira-ráfis

De porte médio e aparência elegante, a palmeira-ráfis é uma das preferidas de quem busca uma planta segura para pets. Tolera pouca luz, aprecia ambientes internos e precisa de rega moderada uma ou duas vezes por semana.

Cuidar da casa e dos animais faz parte do estilo de vida de quem valoriza conforto, praticidade e consciência. Na Vila 11, esse cuidado vai além do apartamento, cada detalhe - das áreas privativas às áreas verdes - é pensado para que inquilinos e pets vivam em harmonia, com espaços que estimulam o lazer, o exercício e a convivência.

Este vídeo pode te interessar