HZ sorteia par de ingressos para o show do Roupa Nova na Serra

Roupa Nova se apresenta no Steffen Centro de Eventos no dia 6 de janeiro Crédito: Giu Pera/Divulgação

Nesta semana, um sortudo poderá concorrer a um par de ingressos para o show de Roupa Nova. O evento ocorre no sábado (6), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Curtiu?

O evento começa às 22h e ainda contará com open bar e open food liberados. Os ingressos custam R$ 330 (2º lote, único, ingresso individual), no site da LeBillet.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada para o show do Roupa Nova, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando um par de ingressos para o evento.

Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio. Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta-feira (5). Boa sorte, galera!