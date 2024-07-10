“Há tempos não via uma comédia tão boa” diz Marisa Orth sobre peça que encenará no ES

ES recebe peça "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada", estrelada por Marisa Orth e Tania Bondezan Crédito: João Caldas

Vitória receberá um espetáculo inédito que promete arrancar muitas risadas. Nos dias 19, 20 e 21 de julho, o Teatro da Ufes será palco da peça "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada", estrelada por Marisa Orth e Tania Bondezan, com direção de Odilon Wagner.

Escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, a comédia aborda a insegurança laboral no serviço doméstico e a questão da idade no mercado de trabalho. Desde sua estreia em 2016, em Montevidéu, a peça tem sido encenada com sucesso em diversos países, incluindo Uruguai, Chile, Argentina, Espanha, EUA, Panamá, entre outros. Aclamada pela crítica, conquistou importantes prêmios como Estrella de Mar (2022), Carlos (2023), ACE Awards (2023) na Argentina e Bravo (2023) no México. Em 2024, ainda deve estrear na Bélgica e no Paraguai.

“Estou feliz, porque há muito tempo não encontrava uma comédia tão bem elaborada como Radojka. Um texto brilhante, e olha que não é muito fácil me fazer rir no teatro. E meu encontro com Tania nos palcos foi uma das boas surpresas que esse espetáculo me trouxe. Tem sido muito enriquecedor pra mim como atriz"

A trama gira em torno de duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo corre bem até que Glória descobre, em uma manhã, que Radojka faleceu após um acidente doméstico. Desesperadas para não perder o emprego, as cuidadoras elaboram planos mirabolantes, resultando em situações hilárias e absurdas.

“O convite para montar essa obra veio do próprio autor Fernando Schmidt”, conta Tania Bondezan, que também assina a produção ao lado de Odilon Wagner. "Morri de rir já na primeira leitura, encantando-me com a inteligência e o humor do texto. Mostrei a peça para o Odilon, que também se encantou e se propôs a dirigi-la", explica Tania.

Odilon Wagner, o diretor, também comenta: “Radojka é um dos textos mais divertidos que li nos últimos anos, era impossível não gargalhar com o humor ácido desse texto ágil e cheio de surpresas do começo ao fim. Trabalhar com Marisa e Tania é um deleite, pois essa união de talentos, criatividade e entrega despudorada tornou o trabalho da direção e de toda a equipe criativa uma alegria”

HZ, em parceria com a rádio Litoral, está sorteando dois ingressos para o espetáculo. Para participar, clique no link e leia as regras do sorteio.

SERVIÇO

Espetáculo: "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada"

"Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada" Datas: 19, 20 e 21 de julho de 2024

19, 20 e 21 de julho de 2024 Local: Teatro da UFES, Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória

Teatro da UFES, Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória Ingressos: Disponíveis na bilheteria do teatro e online através do site lebillet.com.br