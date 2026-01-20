Música

Guns N' Roses cancela show no Rio de Janeiro, mas turnê pelo Brasil segue mantida

Reembolso será solicitado automaticamente aos compradores. Banda está confirmada em demais Estados

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:48

Banda Guns N' Roses Crédito: Instagram/@gunsnroses

O show da banda Guns N' Roses marcado para 10 de abril de 2026, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, foi cancelado. Segundo comunicado da Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, a decisão ocorreu por "logística de produção". O reembolso será solicitado automaticamente aos compradores.

As demais datas da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" estão mantidas. A banda também segue confirmada no festival Monsters of Rock, em 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além da capital paulista, o Guns N' Roses se apresenta em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, em 1º de abril; em São José do Rio Preto, no interior paulista, no Centro Regional de Eventos, em 7 de abril; em Cariacica, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em 12 de abril; em Salvador, na Arena Fonte Nova, em 15 de abril; em Fortaleza, na Arena Castelão, em 18 de abril; em São Luís, no Estádio Governador João Castelo, em 21 de abril; e em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, em 25 de abril.

Este vídeo pode te interessar