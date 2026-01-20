Editorias do Site
Redes Sociais

Guns N' Roses cancela show no Rio de Janeiro, mas turnê pelo Brasil segue mantida

Reembolso será solicitado automaticamente aos compradores. Banda está confirmada em demais Estados

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:48

Banda Guns N' Roses
Banda Guns N' Roses Crédito: Instagram/@gunsnroses

O show da banda Guns N' Roses marcado para 10 de abril de 2026, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, foi cancelado. Segundo comunicado da Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, a decisão ocorreu por "logística de produção". O reembolso será solicitado automaticamente aos compradores.

As demais datas da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" estão mantidas. A banda também segue confirmada no festival Monsters of Rock, em 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além da capital paulista, o Guns N' Roses se apresenta em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, em 1º de abril; em São José do Rio Preto, no interior paulista, no Centro Regional de Eventos, em 7 de abril; em Cariacica, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em 12 de abril; em Salvador, na Arena Fonte Nova, em 15 de abril; em Fortaleza, na Arena Castelão, em 18 de abril; em São Luís, no Estádio Governador João Castelo, em 21 de abril; e em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, em 25 de abril.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Guns N’ Roses no ES: capixabas elegem músicas essenciais para o show

Guns N’ Roses no ES: capixabas elegem músicas essenciais para o show

Imagem - Capixaba batiza o filho de Acsel e eterniza amor pelo Guns N’ Roses

Capixaba batiza o filho de Acsel e eterniza amor pelo Guns N’ Roses

Imagem - Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros

Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Sommerbaum: árvore simbólica dá início ao verão alemão em Domingos Martins

Sommerbaum: árvore simbólica dá início ao verão alemão em Domingos Martins
Imagem - São Sebastião: 6 orações para fortalecer a fé no dia do santo

São Sebastião: 6 orações para fortalecer a fé no dia do santo
Imagem - 'Você é influenciável', dispara Sol Vega para Babu Santana

'Você é influenciável', dispara Sol Vega para Babu Santana