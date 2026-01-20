Guns N' Roses cancela show no Rio de Janeiro, mas turnê pelo Brasil segue mantida

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:48
O show da banda Guns N' Roses marcado para 10 de abril de 2026, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, foi cancelado. Segundo comunicado da Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, a decisão ocorreu por "logística de produção". O reembolso será solicitado automaticamente aos compradores.
As demais datas da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" estão mantidas. A banda também segue confirmada no festival Monsters of Rock, em 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.
Além da capital paulista, o Guns N' Roses se apresenta em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, em 1º de abril; em São José do Rio Preto, no interior paulista, no Centro Regional de Eventos, em 7 de abril; em Cariacica, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em 12 de abril; em Salvador, na Arena Fonte Nova, em 15 de abril; em Fortaleza, na Arena Castelão, em 18 de abril; em São Luís, no Estádio Governador João Castelo, em 21 de abril; e em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, em 25 de abril.
