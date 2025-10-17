Globo de Ouro irá realizar evento inédito no Rio de Janeiro no próximo ano

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:48
O Globo de Ouro fará uma celebração dedicada ao entretenimento brasileiro em março de 2026. Em parceria com a Urland Ventures, o evento inédito homenageará grandes talentos do cinema e da televisão nacional. A ocasião acontecerá na esteira do destaque que o Brasil tem recebido em premiações e festivais internacionais, com filmes como "Ainda Estou Aqui", "O Último Azul" e "O Agente Secreto".
"O Brasil deu ao mundo algumas das vozes e histórias mais extraordinárias", disse Helen Hoehne, presidente do Globo de Ouro. "Estamos entusiasmados em celebrar esses incríveis artistas latino-americanos." Em janeiro, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por "Ainda Estou Aqui".
Mais detalhes do evento serão revelados no início do ano que vem. A 83ª edição do prêmio está prevista para 11 de janeiro, e as indicações ao prêmio serão anunciadas em 8 de dezembro. É esperado que "O Agente Secreto", que conquistou, em Cannes, os troféus de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura, figure entre algumas das categorias da premiação americana.
No ano passado, "Ainda Estou Aqui" concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e foi derrotado pelo musical "Emilia Pérez".
