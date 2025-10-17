Inédito

Globo de Ouro irá realizar evento inédito no Rio de Janeiro no próximo ano

Ocasião homenageará nomes do cinema e da TV em março

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:48

Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês Crédito: REUTERS/Daniel Cole

O Globo de Ouro fará uma celebração dedicada ao entretenimento brasileiro em março de 2026. Em parceria com a Urland Ventures, o evento inédito homenageará grandes talentos do cinema e da televisão nacional. A ocasião acontecerá na esteira do destaque que o Brasil tem recebido em premiações e festivais internacionais, com filmes como "Ainda Estou Aqui", "O Último Azul" e "O Agente Secreto".

"O Brasil deu ao mundo algumas das vozes e histórias mais extraordinárias", disse Helen Hoehne, presidente do Globo de Ouro. "Estamos entusiasmados em celebrar esses incríveis artistas latino-americanos." Em janeiro, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por "Ainda Estou Aqui".

Mais detalhes do evento serão revelados no início do ano que vem. A 83ª edição do prêmio está prevista para 11 de janeiro, e as indicações ao prêmio serão anunciadas em 8 de dezembro. É esperado que "O Agente Secreto", que conquistou, em Cannes, os troféus de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura, figure entre algumas das categorias da premiação americana.

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977 Crédito: Victor Jucá

No ano passado, "Ainda Estou Aqui" concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e foi derrotado pelo musical "Emilia Pérez".

'Emília Perez' ganhou como melhor filme em língua não inglesa Crédito: Reprodução / REUTERS / Mario Anzuoni

Este vídeo pode te interessar