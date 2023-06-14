Gargalhada Selvagem: ingressos da peça são distribuídos na Ufes

Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes apresentam a comédia "Gargalhada Selvagem" Crédito: LEEKYUNG KIM

Alexandra Richter, Joel Vieira e Rodrigo Fagundes apresentam a comédia "Gargalhada Selvagem" a Vitória no fim de semana em sessões totalmente gratuitas. A ser encenado no sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 17h, no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, o espetáculo está com ingressos sendo distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro.

É bom ficar ligado, pois a distribuição começou na terça (13) e restam poucos ingressos para as duas sessões. São pouco mais de 150 no sábado (17) e 190 no domingo (18), lembrando que o Teatro da Ufes tem capacidade para 615 pessoas.

Os interessados devem se dirigir à bilheteria portando um quilo de alimento não perecível (não serão aceitos sal e açúcar). É permitido a retirada de até dois ingressos por pessoa, porém ela deve portar documento oficial com foto mais a doação do acompanhante. A troca acontece das 14h às 19h e é feita por ordem de chegada. A apresentação faz parte do projeto Diversão e Arte ArcelorMittal.

A PEÇA

Gargalhada Selvagem é uma comédia hilária e provocativa sobre os perigos e tensões da vida moderna em uma grande cidade. Um homem e uma mulher se esbarram em um supermercado comprando uma lata de atum e a partir deste encontro passam a habitar de forma hilária os sonhos e os pesadelos um do outro.

A trama é dividida em três grandes momentos. O primeiro fica a cargo da personagem feminina, que é altamente agitada, intensa e eleva ao máximo todas as mazelas do seu dia a dia. Ela conta, de forma desenfreada e divertida, como foi o seu trajeto de vida, unindo momentos que vão da loucura à sensatez, e que se cruzam até a chegada daquele dia em que só queria comprar uma lata de atum no supermercado.

O segundo momento fica a cargo do personagem masculino, buscando harmonia, mas a ponto de explodir. Ele reflete de forma intimista e engraçada, como é difícil ser uma pessoa positiva em um mundo altamente negativo.

No terceiro e último momento, os dois personagens se encontram e em um delírio confrontam a forma como cada um enxergou o outro no corredor do supermercado e eles percebem como rir dos próprios problemas é uma forma de encará-los, observando suas posturas e formas de ver o mundo.

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