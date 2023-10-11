Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Gabriel Diniz: pai do sertanejo anuncia álbum póstumo feito com inteligência artificial
Música

Gabriel Diniz: pai do sertanejo anuncia álbum póstumo feito com inteligência artificial

Cantor morreu em um acidente aéreo em 2019; disco, que ganhou o nome de ‘Não é, Mas Poderia Ser’, será disponibilizado na próxima quarta-feira, 18
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 18:00

O cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em um acidente de avião
O cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em um acidente de avião Crédito: Instagram/@GabrielDiniz
O cantor sertanejo Gabriel Diniz ganhará um álbum póstumo feito com inteligência artificial. A informação foi confirmada pelo pai do artista, Cizinato Diniz, por meio de uma publicação feita no Instagram.
O disco receberá o nome de Não é, Mas Poderia Ser. A novidade será disponibilizada na próxima quarta-feira, 18, no YouTube e na plataforma de streaming Sua Música.
"O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores", escreveu Cizinato. "Agora, com o avanço da inteligência artificial, não poderia ser diferente."
Conhecido pelo hit Jenifer, o artista morreu em 2019, aos 28 anos, vítima de um acidente aéreo. O avião que transportava o cantor sofreu uma queda no sul de Sergipe. Ele havia partido de Salvador rumo a Maceió, onde faria uma surpresa no aniversário da noiva, Karoline Calheiros.
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

Veja Também

Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo e agradece apoio: 'Gratidão'

'A Fazenda 2023': Shay está na Roça; Márcia Fu, Cariúcha e Yuri disputam vaga de Fazendeiro

Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT, tem piora e volta para a UTI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gabriel Diniz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados