Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fundo de Quintal e sertanejos gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro
Em Vitória

Fundo de Quintal e sertanejos gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro

A festa começa neste sábado (28) e vai até segunda (30), com diversos shows e muita comida gostosa. Confira a programação completa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 15:30

Fundo de Quintal e a dupla sertaneja gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro
Fundo de Quintal e a dupla sertaneja gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro Crédito: Divulgação
Com uma história inspiradora de transformação, o bairro de São Pedro, em Vitória, que antes tinha a área ocupada por um grande lixão, celebra seus 47 anos de existência em 2024. Para comemorar, a região terá três dias de festa, que começam a partir do próximo sábado (28), com atrações locais e nacionais.
A programação cultural contará com apresentações de renomados artistas como a banda Fundo de Quintal, Leq Samba, D’bem Com a Vida e Donato Fontana, proporcionando momentos de alegria e celebração para todos os moradores e visitantes. A programação da segunda-feira (30) será religiosa, com a presença  Pastor Adair José, Leandro Pazini e banda, Padre Alessandro e Grupo de Louvor da Paróquia de São Pedro, a dupla sertaneja gospel André e Felipe e muito mais.
O evento é totalmente gratuito e será realizado no Campo do Racing Futebol Clube. Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO - ANIVERSÁRIO DE SÃO PEDRO

Sábado (28/09)

  • 18h – D’bem Com a Vida
  • 20h – Donato Fontana
  • 22h – Fundo de Quintal

Domingo (29/09)

  • 18h – Vibe 27
  • 20h – Luiz Paulo Forrozão
  • 22h – Leq Samba

Segunda-feira (30/09)

  • 18h – Pastor Adair José, Leandro Pazini e banda
  • 18h50 – Padre Alessandro e Grupo de Louvor da Paróquia de São Pedro
  • 19h30 – Ministério de Louvor Tempo de Fé
  • 20h10 – Ministério de Louvor Peniel
  • 22h – André e Felipe

Veja Também

Churrascada da MUG promete samba e churrasco liberado no próximo domingo (29)

Enaldinho, fenômeno do YouTube, se apresenta no ES neste domingo (29)

Entre pontos altos e baixos, “Bandida - A Número Um” é um bom passatempo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

são pedro Show Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados