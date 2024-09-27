Fundo de Quintal e sertanejos gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro

Fundo de Quintal e a dupla sertaneja gospel André e Felipe agitam aniversário de São Pedro Crédito: Divulgação

Com uma história inspiradora de transformação, o bairro de São Pedro, em Vitória, que antes tinha a área ocupada por um grande lixão, celebra seus 47 anos de existência em 2024. Para comemorar, a região terá três dias de festa, que começam a partir do próximo sábado (28), com atrações locais e nacionais.

A programação cultural contará com apresentações de renomados artistas como a banda Fundo de Quintal, Leq Samba, D’bem Com a Vida e Donato Fontana, proporcionando momentos de alegria e celebração para todos os moradores e visitantes. A programação da segunda-feira (30) será religiosa, com a presença Pastor Adair José, Leandro Pazini e banda, Padre Alessandro e Grupo de Louvor da Paróquia de São Pedro, a dupla sertaneja gospel André e Felipe e muito mais.

O evento é totalmente gratuito e será realizado no Campo do Racing Futebol Clube. Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO - ANIVERSÁRIO DE SÃO PEDRO

Sábado (28/09)

18h – D’bem Com a Vida

20h – Donato Fontana

22h – Fundo de Quintal

Domingo (29/09)

18h – Vibe 27

20h – Luiz Paulo Forrozão

22h – Leq Samba

Segunda-feira (30/09)